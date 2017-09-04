به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس، «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر «ویکی‌لیکس»، ششمین آزمایش هسته ای کره شمالی را واکنشی تدافعی تلقی کرد و گفت: این مردمِ ساعی، هوشمند و سازگار فقط پاسخ تهدیدهای واشنگتن را می دهند.

کره شمالی دیروز بمبی هسته ای را آزمایش کرد که گفته می شود از نوع هیدروژنی است و قابلیت نصب بر روی موشک های بالستیک قاره پیما را دارد. گزارش ها حاکی از آن است که بمب کره شمالی ۵ برابر قدرتمند تر از بمبی است که آمریکا بر سر مردم «ناکازاکی» ژاپن آوار کرد.

آزمایش هسته ای کره شمالی پس از آن انجام گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این کشور را به پرهیز از آتش خشم خود فراخواند.

آسانژ همزمان آمریکا را متهم به دامن زدن به جنگ سرد آن هم از نوع نیابتی کرد و هشدار داد اعمال فشار بر پکن با هدف مهار پیونگ یانگ نتیجه ای جز افزایش توان نظامی چین نخواهد داشت.