۵۴۰ دانش آموز شادگانی به مناطق جنگی اعزام می‌ شوند

سید صالح فاضلی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مرحله اول اعزام دانش آموزان به مناطق جنگی در سال جدید تحصیلی،۵۴۰ دانش آموز پسر در قالب کاروان های راهیان نور به مناطق جنگی این استان اعزام می شوند.

وی افزود: کاروان دانش آموزان پسر شهرستان شادگان از ۱۳ مهر ماه به مناطق اروندکنار، شلمچه، پادگان شهید غلامی و هویزه و مناطق عملیاتی دیگر، بازدید می کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش شادگان ادامه داد: اعزام دانش‌آموزان به مناطق جنگی برای مقابله با توطئه‌های فرهنگی دشمنان نظام اسلامی و یکی از برنامه‌های فرهنگی عمیق و تأثیرگذار است.

وی از دیگر اهداف اعزام کاروانهای راهیان نور را آشنایی نسل جوان با فلسفه جهاد و شهادت و آشنا کردن دانش آموزان با آثار و ارزشهای دوران دفاع مقدس در سرزمینهای نور بر شمرد و گفت: دانش آموزان در این اردوها با فرهنگ مقاومت و شهادت و مقابله با تهدید نرم دشمن بیشتر آشنا خواهند شد.

فاضلی گفت: برگزاری این اردوها در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان و جنگ نرم بسیار مؤثر است.