به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز تحقیقات انرژی کمبریج افزود:‌ جهان هم‌اکنون روزانه 85 میلیون بشکه در روز نفت مصرف می‌کند که آمریکا به تنهایی یک چهارم آن را بر عهده دارد.

نفت همچنان نقش حیاتی در عرصه اقتصاد جهانی بر عهده دارد و به اوج رسیدن تولید آن حداقل تا سال 2030 رخ نخواهد داد و پس از آن نیز با روند سریع کاهش تولید مواجه نخواهد شد، بلکه با نوسانات جزئی و کاهش تدریجی همراه خواهد بود.

مرکز تحقیقات انرژی کمبریج مهمترین اشتباه تئوری‌های به اوج رسیدن تولید نفت را عدم محاسبه کاوش‌های جدید، پیشرفت فناوری‌های تولید، و افزایش حجم ذخایر نفت به علت تغییرات جغرافیایی اعلام کرده است.

تئوری به اوج رسیدن تولید نفت که به معنای به حداکثر رسیدن ظرفیت تولید و سپس آغاز روند نزولی آن است، برای نخستین بار در سال 1956 توسط "کینگ هوبرت" مطرح شد که وی به درستی به اوج رسیدن ظرفیت تولید نفت در 48 ایالت آمریکا در سال 1970 را پیش‌بینی کرد و پس از آن عده‌ای از کارشناسان و تحلیل‌گران نیز از این تئوری پیروی کردند.

هم‌اکنون در 70 کشور جهان بیش از 35 هزار میدان نفتی فعالند و به نظر می‌رسد طرفداران تئوریه به اوج رسیدن تولید نفت این واقعیت را در نظر نگرفته‌اند که صنعت نفت همواره با استفاده از فناوری‌های جدید، توان تولید میادین را افزایش می‌دهند.