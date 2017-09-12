رمانی دیگر از ادبیات استرالیا به ایران رسید/ آلزایمر در ۳۸ سالگی

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «عشق هرگز فراموش نمیکند» نوشته سالی هپ ورث نویسنده استرالیایی با دریافت حق رایت انتشار کتاب در ایران، ترجمه و از سوی انتشارات کتاب کولهپشتی منتشر شد.
داستان این رمان درباره دختری با عنوان «آنا فراستر» است که در سی و هشت سالگی مبتلی به آلزایمر شده است و به وسیله خانواده خود به موسسهای منتقل میشود که از این بیماران نگهداری میکند. در این موسسه پسری همسن او با عنوان لوک نیز اقامت دارد و آنا بدون اینکه انتظار داشته باشد در مدت اقامتش در این مرکز موجب ایجاد رابطهای عاطفی میان خود و لوک میشود.
این نویسنده استرالیایی تاکنون موفق به تالیف و انتشار سه رمان شده است که حق انتشار تمامی آنها خریداری شده و به تدریج در ایران ترجمه و منتشر خواهد شد.
ترجمه رمان «عشق هرگز نمیمیرد» را فاطمه باغستانی بر عهده داشته است.
در بخشی از این اثر میخوانیم: نگاهش میکنم و میگویم: وقتی دیگر تو را به یاد نیاورم، دوست دارم از این دنیا بروم. دوست دارم کلیدی را بزنم و همهچیز خاموش شود. نمیدانم چرا دلت میخواهد این زندگی کوفتی را ادامه دهی!
طوری نگاهم میکند که برق عشقش در پوست، مو و استخوانم رخنه میکند و بعد روح و جانم را به تسخیر درمیآورد. لوک سرش را به گوشم نزدیک میکند: من تو را به یاد خواهم داشت؛ همیشه و در هر وضعیتی. به من قول بده که تا آخر زندگی با هم باشیم. هیچ کلیدی را نزنیم و هیچ برگی از زندگیمان را سیاه نکنیم. دیگر به نبودن فکر نکن. قول بده.
این رمان در ۳۵۸ صفحه و با قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.
نظر شما