به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر دوشنبه در جمع تعاون گران استان، افزود: در حال حاضر چهار هزار تعاونی به ثبت رسیده در استان زنجان وجود دارد و تنها هزار و ۱۰۰ تعاونی معادل ۵۰ درصد در استان فعالیت می‌کنند.

وی اظهار کرد: اقتصاد کشور دولتی، خصوصی و تعاونی است و در ۴۰ سال گذشته، کشور بر اقتصاد تعاونی متمرکز شده بود و این امر در بسیاری از استان‌ها نتایج خوبی داشت و باید این مهم بیشتر تقویت شود.

استاندار زنجان گفت: سالانه در استان زنجان حدود ۸۰ هزار تن سیر، ۴۵ هزار تن زیتون تولید می‌شود که در این بخش ها می توان تعاونی ایجاد کرد و از تشکیل تعاونی‌ها در حوزه کشاورزی حمایت می کنیم و با تشکیل تعاونی‌ها، هزینه سربار کشاورزان کاهش پیدا می‌کند.

درویش امیری افزود: تعاون به معنی زندگی جمعی و استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های جمعی و گام برداشتن در راستای رفع مشکلات است و فرهنگ تفکر جمعی، باید در شرکت تعاونی‌ها نهادینه و حاکم شود.

استاندار زنجان ابراز کرد: هر یک از شرکت‌های تعاونی، خانواده بزرگ، کوچک و متوسطی هستند و این تعاونی‌ها به عنوان بنگاه اقتصادی می‌توانند مدیریت کنند.

درویش امیری زمینه برای رشد اقتصاد تعاونی‌ها در استان زنجان را بالا اعلام کردو گفت: زمینه برای گسترش فعالیت‌های تعاونی در استان زنجان فراهم شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۰ هزار قطعه زمین ساخته نشده داریم افزود: این موضوع با وزیر مسکن در میان گذاشته شده و بررسی‌های لازمصورت گرفته و بر اساس اعلام وزیر مسکن، اگر ۱۵۰ هزار نفر هم به جمعیت شهر زنجان اضافه شود اراضی دارای محدوده هنوز جا دارد و افزایش محدوده برای شورای عالی شهرسازی قابل قبول نیست.

استاندار زنجان تصریح کرد: تعاون بخشی از باورهای دینی و فرهنگی است و بر اساس این باورهای دینی و فرهنگی در قانون اساسی هم به صورت گسترده به آن پرداخته و توجه شده است.

درویش امیری گفت: تعاونی، شامل واحدهای کوچک اقتصادی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تولید، اشتغالزایی و کارآفرینی مشارکت دارند واین فلسفه تعاونی‌ها است.