تداوم روزهای بد برای جوان ترین رئیس جمهور فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نتایج این نظرسنجی جدید که توسط موسسه YouGov برای هافینگتون پست و CNEWS انجام شده نشان می دهد که محبوبیت «امانول ماکرون» رئیس جمهور فرانسه برای دومین ماه متوالی کاهش یافته است.

بر اساس نتایج این نظرینجی محبوبیت رئیس جمهور ۳۹ ساله فرانسه در میان مردم این کشور به ۳۰ درصصد کاهش یافته و این در حالی است که در ماه گذشته میلادی این میزان ۳۶ درصد بود.

محبوبیت امانوئل ماکرون در اواخر ماه ژوئن نیز ۴۳ درصد اعلام شده بود.

به نوشته خبرگزاری فرانسه نارضایتی مردم فرانسه از عملکرد دولت ماکرون دلیل کاهش چشمگیر محبوبیت وی بوده است.