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۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۱۸

تداوم روزهای بد برای جوان ترین رئیس جمهور فرانسه

تداوم روزهای بد برای جوان ترین رئیس جمهور فرانسه

نتایج یک نظرسنجی جدید در فرانسه حکایت از ادامه روند کاهش محبوبیت «امانوئل ماکرون» در میان مردم این کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نتایج این نظرسنجی جدید که توسط موسسه YouGov برای هافینگتون پست و CNEWS انجام شده نشان می دهد که محبوبیت «امانول ماکرون» رئیس جمهور فرانسه برای دومین ماه متوالی کاهش یافته است.

بر اساس نتایج این نظرینجی محبوبیت رئیس جمهور ۳۹ ساله فرانسه در میان مردم این کشور به ۳۰ درصصد کاهش یافته و این در حالی است که در ماه گذشته میلادی این میزان ۳۶ درصد بود.

محبوبیت امانوئل ماکرون در اواخر ماه ژوئن نیز ۴۳ درصد اعلام شده بود.

به نوشته خبرگزاری فرانسه نارضایتی مردم فرانسه از عملکرد دولت ماکرون دلیل کاهش چشمگیر محبوبیت وی بوده است.

کد مطلب 4077978
عبدالحمید بیاتی

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