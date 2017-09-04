۷ میلیون دلار سفارش کالا در مازندران ثبت شده است

ابراهیم یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۶۴ کارت بازرگانی در ۵ ماه نخست سالجاری در مازندران صادر شده است اظهار داشت: از این تعداد ۱۲ کارت مربوط به ماه مرداد و تعداد ۱۲۳ فقره کارت بازرگانی نیز در طی این مدت تمدید شده است.

یعقوبی کارت های صادرشده را در سه گروه حقیقی ، حقوقی و تعاون نام برد و تصریح کرد: در همین مدت نیز تعداد ۴۸ فقره کارت بازرگانی ابطال، تعلیق، تغییر ویا انتقال یافته است.

وی در ادامه گفت: در مرداد ماه سال جاری تعداد ۹۵ ثبت سفارش کالا در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران انجام شده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارتافزود: ارزش سفارشات ثبت شده به میزان هفت میلیون و ۲۳۲ هزار و ۳۲۳ دلار بوده است