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۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۰۳

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران:

۷ میلیون دلار سفارش کالا در مازندران ثبت شده است

۷ میلیون دلار سفارش کالا در مازندران ثبت شده است

ساری - معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، ارزش سفارشات ثبت شده را بیش از هفت میلیون دلار اعلام کرد.

ابراهیم یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر  با بیان اینکه ۶۴ کارت بازرگانی در ۵ ماه نخست سالجاری در مازندران صادر شده است اظهار داشت: از این تعداد ۱۲ کارت مربوط به ماه مرداد  و تعداد ۱۲۳ فقره کارت بازرگانی نیز در طی این مدت تمدید شده است.

یعقوبی کارت های صادرشده را در سه گروه حقیقی ، حقوقی و تعاون نام برد و تصریح کرد: در همین مدت نیز تعداد ۴۸ فقره کارت بازرگانی ابطال، تعلیق، تغییر ویا انتقال یافته است.

وی در ادامه گفت: در مرداد ماه سال جاری تعداد ۹۵ ثبت سفارش کالا در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران انجام شده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارتافزود: ارزش سفارشات ثبت شده به میزان هفت میلیون و ۲۳۲ هزار و ۳۲۳ دلار بوده است

کد مطلب 4077981

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