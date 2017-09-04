به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی کشور روز جمعه در سیرجان به مصاف هم می‌روند. ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر سیرجان با ظرفیت پذیرایی از حداکثر ۳۵۰۰ تماشاگر و چمن مصنوعی میزبان برگزاری این بازی می‌باشد.

سیرجانی‌ها نمی‌خواهند شرایط میزبانی‌شان در این بازی را نادیده بگیرند و از همین رو در نظر دارند از همه امکانات برای حمایت از تیم گل‌گهر استفاده کنند. در همین راستا مسئولین برگزاری این بازی با در نظر دارند تا تنها ۲۵۰۰ بلیط برای برگزاری این بازی به فروش برسانند. ضمن این که آنها دوست ندارند بیشتر از حد قانونی ۱۰ درصد از ظرفیت ورزشگاه شان را به هواداران تیم میهمان اختصاص دهند.

این در حالی است که کانون هواداران استقلال در سیرجان برنامه‌های خاصی برای حمایت از آبی پوشان در این بازی تدارک دیده است و احتمال این که بیشتر از ظرفیت اعلام شده از سیرجان و شهرستان‌های اطراف آن هواداران استقلال خودشان را به ورزشگاه اختصاصی گل گهر برسانند زیاد است.

این دیدار از ساعت ۱۷:۴۵ روز جمعه هفدهم شهریور برگزار می‌شود.