۶۰ میلیارد ریال محصولات کشاورزی از مرز مهران به عراق صادر شد

حجت عارف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۵۵ هزار تن محصولات کشاورزی از مرز مهران به عراق صادر شده که ارزش اقتصادی این میزان محصول صادر شده بیش ۶۰ میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: هندوانه، خیار، سیب زمینی، خربزه، فلفل، سیب درختی، گوجه فرنگی و گل های زینتی از جمله محصولات کشاورزی است که از طریق مرز بین المللی مهران به کشور عراق صادر شده است.

وی بیان داشت: مرز مهران یکی از مهمترین کانون های اصلی صادرات محصولات کشاورزی از کشورمان به عراق است و چند سالی است که صادرات محصولات کشاورزی در مرز رونق بیشتری گرفته است.

استان ایلام دارای ۳۴۰ هزار هکتار اراضی زراعی است که از این مقدار ۸۰ هزار هکتار آن آبی و ۲۶۰ هزار هکتار دیم است.