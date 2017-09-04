به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ۳۱۳ یارموعود در استان کرمانشاه؛ ثبت‌نام یازدهمین دوره سلسله همایش‌های همایش ۳۱۳یارموعود در کرمانشاه آغاز شد.

این همایش به‌مدت ۵ جمعه در تالارهای سطح شهر کرمانشاه با حضور اساتید مرکز تخصصی مهدویت قم برگزار می‌شود.

پرسش و پاسخ مهدوی، معرفی کتب و نرم‌افزارهای مهدویت، برگزاری مسابقات فرهنگی، آموزش کتاب نگین آفرینش و برگزاری آزمون پایان دوره و اعطای گواهی پایان دوره به برگزیدگان از برنامه‌های اجرایی دوره خواهد بود.

علاقمندان به شرکت در این همایش‌ می‌توانند روزهای ۱۳ و ۱۴ شهریورماه با مراجعه به کانون مهدویت واقع در مجتمع غدیر نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند