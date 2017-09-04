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۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۴۶

ثبت‌نام یازدهمین دوره همایش‌های ۳۱۳ یار موعود درکرمانشاه آغاز شد

ثبت‌نام یازدهمین دوره همایش‌های ۳۱۳ یار موعود درکرمانشاه آغاز شد

کرمانشاه- ثبت‌نام یازدهمین دوره سلسله همایش‌های ۳۱۳ یار موعود با محوریت آموزش مبانی مهدویت در کرمانشاه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ۳۱۳ یارموعود در استان کرمانشاه؛ ثبت‌نام یازدهمین دوره سلسله همایش‌های همایش ۳۱۳یارموعود در کرمانشاه آغاز شد.

این همایش به‌مدت ۵ جمعه در تالارهای سطح شهر کرمانشاه با حضور اساتید مرکز تخصصی مهدویت قم برگزار می‌شود.

پرسش و پاسخ مهدوی، معرفی کتب و نرم‌افزارهای مهدویت، برگزاری مسابقات فرهنگی، آموزش کتاب نگین آفرینش و برگزاری آزمون پایان دوره و اعطای گواهی پایان دوره به برگزیدگان از برنامه‌های اجرایی دوره خواهد بود.

علاقمندان به شرکت در این همایش‌ می‌توانند روزهای ۱۳ و ۱۴ شهریورماه با مراجعه به کانون مهدویت واقع در مجتمع غدیر نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند

کد مطلب 4078030

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