به گزارش خبرنگارمهر، احمد اصغری مهرآبادی امروز دوشنبه در حاشیه افتتاح پروژه مسکن مهر شهرک زاگرس سنندج در جمع خبرنگاران گفت: در دولت قبل ۶۹۰ هزار واحد و تاکنون هم بالغ بر ۹۰۰ هزار واحد مسکن مهر تکمیل و تحویل متقاضیان داده شده است.

وی بیان کرد: از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بالغ بر یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: از تعداد مذکور ۳۰۰ هزار واحد هم عملیات ساخت آن به اتمام رسیده ولی به دلیل مشکل زیر ساخت و نبود خدمات زیربنایی به متقاضیان تحویل داده نشده است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر افزود: راه و شهرسازی تنها متولی مسکن مهر نیست و سایر دستگاه ها و شرکت های خدمات رسان هم باید در راستای تکمیل این واحدها ما را یاری دهند.

مهرآبادی با اعلام اینکه در حال حاضر ۱۱۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور متقاضی ندارد، گفت: در دولت دکتر روحانی تمامی شروطی که در دولت گذشته برای تحویل مسکن مهر گذاشته شده بود، برداشته شد تا استقبال بیشتری از این واحدها شود.

وی عنوان کرد: اکنون امکان خرید و فروش واحدهای مسکن مهر به اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد.

وی اظهارداشت: کل اعتبار در نظرگرفته شده برای مسکن مهر در کشور ۵۵ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان است که قرارداد بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان آن منعقد شده است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر افزود: تاکنون ۴۸ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان آن توسط بانک مسکن و ۲ هزار میلیارد تومان ان هم توسط دیگر بانک های عامل پرداخت شده است.

مهرآبادی بیان کرد: حدود ۳۵ تل ۴۰ هزار میلیارد تومان هم آورده شخصی متقاضیان بوده است.

وی عنوان کرد: سهم مسکن مهر کردستان ۳۸ هزار و ۶۰۰ واحد بوده که تاکنون ۳۵ هزار واحد آن به بهره برداری رسیده است.