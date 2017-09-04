محمدرضا مظفری در گفتوگو با خبرنگار مهر، به ضعف شدید زیرساختهای روانشناسی در استان قم تا قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت اشاره و اظهار کرد: تعداد تختهای روانشناسی استان قم تا قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت به ۵۰ تخت هم نمیرسید و این نشان از ضعف استان در این حوزه از درمان بود.
وی طرح تحول نظام سلامت را عاملی برای تحرکی در زیرساختهای حوزه درمان روانشناسی استان برشمرد و گفت: فقدان اورژانس روانپزشکی در استان قم ضعف بزرگی دیگر استان در این حوزه از درمان بود.
به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان قم با اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت این نیاز مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ساختمان مرکز بیماریهای اعصاب و روان قم مورد بازسازی قرار گرفته و اورژانس روان پزشکی در این مرکز شروع به کار کرد.
قم به حداقل ۲۰۰ تخت روانپزشکی نیاز دارد
وی در رابطه با راه اندازی اورژانس روانپزشکی بعد از سالها در استان قم، افزود: این عملیات از سال ۹۰ آغاز شده و در نهایت در خردادماه ۹۳ بخش اورژانس روانپزشکی با ۱۵ تخت در مرکز اعصاب و روان استان قم در مساحت تقریبی ۲۵۵ متر مربع با هزینه ۳۴۰ میلیون تومانی و با ۱۱ نیروی درمانی آغاز به کار کرد.
بر اساس استانداردها باید ۱۰ درصد تمام تختهای بیمارستانی شهرها به زیرساختهای درمان روانشناسی اختصاص پیدا کند
مظفری با تأکید بر راه درازی که درمان روانشناسی قم در پیش دارد، تصریح کرد: بر اساس استانداردها باید ۱۰ درصد تمام تختهای بیمارستانی شهرها به زیرساختهای درمان روانشناسی اختصاص پیدا کند و بر اساس این استاندارد استان قم با جمعیت یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری خود نیاز به حداقل ۲۰۰ تخت روانپزشکی دارد.
افتتاح بخش ۳۱ تخت خوابی روانپزشکی زنان در دی ماه سال گذشته در بیمارستان نکویی نیز یکی دیگر از اقداماتی بود که در راستای رسیدن به این استاندارد انجام شد که راهاندازی آن هم با چندین ماهه مواجه بوده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به افتتاح این بخش افزود: بخش روانپزشکی زنان نیاز به بازسازیهایی داشت که فعلاً به صورت موقت تعطیل است و به زودی به همراه بخش مردان روانپزشکی بیمارستان فرقانی شروع به کار میکند.
وی با بیان اینکه با راهاندازی این دو بخش در مجموع ۶۲ تخت به تختهای روانپزشکی استان اضافه خواهد شد، افزود: بعد از اجرای طرح تحول تاکنون ۷۷ تخت به بخش درمان روان استان اضافه شده است اما هنوز در بخشهای روان درمانی اطفال ضعفهای جدی وجود دارد.
راهاندازی بخش درمان روانشناسی مخصوص اطفال
مظفری در رابطه با نیاز استان به راهاندازی بخش درمان روانشناسی مخصوص اطفال هم تأکید کرد: این نیاز مطالبه مسئولان استان نیز بوده است و بخش مخصوص روانپزشکی اطفال در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است و تا پاییز امسال این بخش با ظرفیت ۱۲ الی ۱۴ تخت به زیرساختهای درمانی استان افزوده خواهد شد.
در بیمارستان نکویی و بخش اطفال روانشناسی شاهد کمبود حدود ۷۰ تخت در بخش درمان روان استان هستیم
درصورت تحقق این وعدهها و راه اندازی بخشهای روانشناسی در بیمارستان نکویی و بخش اطفال روانشناسی هنوز شاهد کمبود حدود ۷۰ تخت در بخش درمان روان استان هستیم، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان قم با تائید این مطلب نحوه درمان بیماران روان در استان قم هم نیاز به بازنگریهایی دانست.
به گفته وی با توسعه زیرساختهای درمانی در بخش روان سعی بر جداسازی بیماران خواهد شد و از تداخل و قرارگیری بیماران اعصاب و روان با سطوح و انواع مختلف بیماری در کنار یکدیگر که مشکل آفرین بوده و در روند درمان اختلال ایجاد میکرد جلوگیری خواهد شد.
مظفری افزود: روند درمان بیماران سایکوتیک و بیماران نوروتیک باید جدا از یکدیگر انجام شود، بیماران سایکوتیک معمولاً بیقرار و پرخاشگر هستند که همجواری آنها با بیماران نوروتیک که مبتلا به اختلالهای خلقی واضطرابی است متجانس نیست و لازم است که این تکفیک صورت بگیرد.
