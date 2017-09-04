۷ روستای جهرم میزبان جهادگران بسیجی است

فرمانده حوزه مقاومت بسیج صاحب الزمان (عج) جهرم در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این بسیجیان اردوی جهادی را یازدهم شهریور ماه به مدت یک هفته آغاز کرده اند، گفت: نزدیک به ۶۰ نفر از بسیجیان این حوزه به هفت روستای براک- دشت دال- قم آباد- تیرافجان-جرمشت-بهجان و بادمجان در بخش سیمکان جهرم اعزام شده اند.

مصطفی نورزاد افزود: این بسیجیان قرار است در مدت اردوی یک هفته ای خود علاوه بر آموزش های فرهنگی و مذهبی به اهالی روستاها کارهای عمرانی مثل ساخت حمام- رنگ آمیزی مدارس و بهسازی مساجد و مدارس را نیز انجام دهند.