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۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۰۴

۷ روستای جهرم میزبان جهادگران بسیجی است

۷ روستای جهرم میزبان جهادگران بسیجی است

جهرم-بسیجیان حوزه مقاومت بسیج صاحب الزمان (عج) در جهرم به اردوی جهادی اعزام شدند.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج صاحب الزمان (عج) جهرم در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این بسیجیان اردوی جهادی را یازدهم شهریور ماه به مدت یک هفته آغاز کرده اند، گفت: نزدیک به ۶۰ نفر از بسیجیان این حوزه به هفت روستای براک- دشت دال- قم آباد- تیرافجان-جرمشت-بهجان و بادمجان در بخش سیمکان جهرم اعزام شده اند.

مصطفی نورزاد  افزود: این بسیجیان قرار است در مدت اردوی یک هفته ای خود علاوه بر آموزش های فرهنگی و مذهبی به اهالی روستاها کارهای عمرانی مثل ساخت حمام- رنگ آمیزی مدارس و بهسازی مساجد و مدارس را نیز انجام دهند.

کد مطلب 4078069

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