  1. استانها
  2. کرمان
۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱

صبح امروز؛

معابر منتهی به میدان آزادی بازگشایی شد

معابر منتهی به میدان آزادی بازگشایی شد

کرمان - تمامی معابر منتهی به میدان آزادی صبح امروز با حضور استاندار کرمان بازگشایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معابر منتهی به میدان آزادی صبح دوشنبه با حضور استاندار کرمان، سرپرست شهرداری کرمان، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر کرمان، جمعی از مدیران استان و مدیران شهرداری کرمان، بازگشایی و ترافیک این میدان به حالت اولیه بازگشت.

سرپرست شهرداری کرمان در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون برای اجرای پروژه‌ها، ۱۲۰ میلیارد تومان در قالب زمین و پول نقد به قرارگاه خاتم پرداخت شده است.   

سیدمحمد موسوی با اشاره به مشکل وجود معارض در برخی زمین‌هایی که به قرارگاه خاتم تحویل داده شده است، گفت: در تلاش هستیم تا مشکل معارض زمین‌ها حل شود.

وی افزود: برای پرداخت بدهی شهرداری به قرارگاه خاتم، در حال چاره‌اندیشی هستیم و توفیقاتی نیز حاصل شده است.

پروژه تقاطع غیر همسطح میدان آزادی از ۱۰ مهرماه سال ۱۳۹۴ آغاز شده است.

کد مطلب 4078082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها