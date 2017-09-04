معابر منتهی به میدان آزادی بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معابر منتهی به میدان آزادی صبح دوشنبه با حضور استاندار کرمان، سرپرست شهرداری کرمان، نایبرئیس شورای اسلامی شهر کرمان، جمعی از مدیران استان و مدیران شهرداری کرمان، بازگشایی و ترافیک این میدان به حالت اولیه بازگشت.
سرپرست شهرداری کرمان در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون برای اجرای پروژهها، ۱۲۰ میلیارد تومان در قالب زمین و پول نقد به قرارگاه خاتم پرداخت شده است.
سیدمحمد موسوی با اشاره به مشکل وجود معارض در برخی زمینهایی که به قرارگاه خاتم تحویل داده شده است، گفت: در تلاش هستیم تا مشکل معارض زمینها حل شود.
وی افزود: برای پرداخت بدهی شهرداری به قرارگاه خاتم، در حال چارهاندیشی هستیم و توفیقاتی نیز حاصل شده است.
پروژه تقاطع غیر همسطح میدان آزادی از ۱۰ مهرماه سال ۱۳۹۴ آغاز شده است.
