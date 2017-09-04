نیروی انتظامی به دنبال مهارت افزایی سربازان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه همایش مهارت آموزی سربازان گفت: تعداد زیادی از جوانان در طول سال در دوران سربازی به سر می برند .

وی تصریح کرد: وظیفه اصلی نیروهای مسلح دفاع از کشور است اما با تدبیر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به دنبال مهارت افزایی سربازان در دوران خدمت مقدس سربازی هستیم.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: این طرح می تواند نتایج بسیار مطلوبی برای جامعه داشته باشد . نیروی انتظامی با توجه به وظایفی که بر عهد دارد به دنبال مهارت افزایی سربازان برای جذب در بازار کار است.