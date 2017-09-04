اعزام تیم والیبال جوانان دختر قم به مسابقات قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر ، مسابقات والیبال سطح دوم جوانان کشور در بخش دختران در حالی در قزوین آغاز می شود که تیم جوانان قم همانند سال گذشته در این سطح قرار دارد و شانس خود برای صعود به دسته اول را آزمایش خواهد کرد.

مسابقات والیبال جوانان دختر کشور با حضور ۱۰ تیم در قزوین برگزار می شود در حالی که قزوین سال گذشته نیز میزبانی از این مسابقات را بر عهده داشت و قرار است والیبالیست های جوان قم با هدایت مهسا آراسته در این مسابقات حاضر باشند.

مهدیه مرادی ، فاطمه کربلایی، فاطمه مرادی، فروغ ماهی، زهرا قدمی، فرحناز پناهی فر، مرضیه حاج حسینعلی، فاطمه داوری، مرضیه شاه واروقی، اسما نادری فر، کوثر علیمرادی و عارفه خادم دزفولی در این مسابقات برای قم به میدان می‌روند.

جوانان دختر قم در شرایطی به این مسابقات اعزام می‌شوند که نیمی از ترکیب این تیم را بازیکنان نوجوان تشکیل می‌دهند و بخش دیگر والیبالیست‌های جوان قم هستند و باید دید نتایج این تیم در قزوین به صعود تیم می‌انجامد یا قم را در این سطح حفظ می‌کند.

این در حالی است که تیم والیبال رده سنی امید دختران قم چندی پیش با هدایت مهسا آراسته به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شد اما در زنجان کاری از پیش نبرد و نتوانست جواز صعود از سطح سوم به سطح دوم کشور را کسب کند.

والیبال بانوان قم قرار است امسال در مسابقات لیگ دسته اول بزرگسالان کشور با نام نادر شیمی حضور داشته باشد اما هنوز مشخص نیست این تیم از چه بازیکنانی استفاده خواهد کرد و چند درصد بازیکنان این تیم غیر بومی خواهند بود.