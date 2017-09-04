به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در همایش مهارت آموزی سربازان گفت: هر عملی در بیرون بازتاب یک نگرش و تفکر در درون انسان است. ما معتقدیم باید نگرش به سرباز از دلها سرچشمه بگیرد.

وی ادامه داد: سربازان بخشی از سرمایه ملی ما هستند و این در تعالیم اسلام آمده است، سربازان عزیز هستند پس شخصیت سرباز باید نماد شرف ، ایمان و شهادت طلبی باشد چون ما می خواهیم با قدرت های استکباری مقابله کنیم پس باید سربازانی را در این قامت تربیت کنیم.

سردار سلامی در ادامه سخنانش اظهار داشت: سرباز تنها در جنگ نیست بلکه در جنگ فرهنگی خود او یک هدف برای دشمنان انقلاب است. باید بدانیم که جوانان عامل و ابزار اصلی ما برای رسیدن به اهداف والای انقلاب هستند.

جانشینی فرمانده کل سپاه ادامه داد: همگان از میدان سربازی عبور می کنند و آینده در اختیار سربازان است. هویت سربازان ما نقطه تفاوت نیرهای مسلح ما با دیگر نیرهای مسلح جهان است و گرنه آنها در ابزار از ما جلوتر هستند. معنویت عامل تفاوت سربازان ما از سربازان امریکایی است.

وی افزود: سربازان باید با ارزش های انقلاب و اسلام شکل بگیرند و دشمن به دنبال تغییر این فرهنگ و ارزش هاست که این یک تهدید است.

سردار سلامی سربازان را سرمایه و امانتی در دست نیروهای مسلح دانست و گفت: باید بتوانیم آنها را برای پذیرش مسئولیت آماده کنیم و این رسالت اصلی ماست.

سردار سلامی با بیان اینکه سربازان تربیت پذیر و مدیریت پذیرند و از تحقیر بیزارند و تکریم آنها را بزرگ می‌کند، اظهار داشت: ما سربازهایی داریم که اساتید مسلم دانشگاه و نخبه هستند و ما باید بتوانیم اینها را برای پذیرش مسئولیت‌های بزرگ در جامعه آماده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه سرباز مظهر اقتدار ایران اسلامی هستند ، افزود: ما نباید از موضع درجه به سربازان نگاه کنیم چراکه شاید نقش های ما متفاوت باشد اما در فضیلت شبیه به هم هستیم و تفاوتی بین ما نیست.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه صداوسیما باید به ترسیم شخصیت سرباز توجه داشته باشد، گفت: با یک شخصیت آسیب دیده و تحقیر شده نمی‌توانیم در برابر دشمنان بزرگ انقلاب اسلامی بایستیم.

وی ادامه داد: پادگانها باید جذابترین مکان شهر باشند تا سربازان مشتاقانه در این محیط حضور یابند .ما زمانی که به موضوعات و آسیب های پیش آمده در سربازی نگاه کنیم، درمی‌یابیم که اگر فرمانده به مشکلات سرباز توجه کرده و در جهت رفع آن تلاش می کردند، این اتفاق نمی افتد و این آسیب رخ نمی دهد ، چراکه سربازان و جوانان آسیب پذیرند.

سردار سلامی تصریح کرد: از سال ٨٥ منشور سربازی در سپاه در جهت مهارت‌آموزی تهیه و به کار گرفته شده است.