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۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۴۸

سردار سلامی:

پادگانها باید جذابترین مکان شهر باشند

پادگانها باید جذابترین مکان شهر باشند

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه سربازان باید با ارزش های انقلاب و اسلام شکل بگیرند، گفت: پادگانها باید جذابترین مکان شهر باشند تا سربازان مشتاقانه در این محیط حضور یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در همایش مهارت آموزی سربازان گفت: هر عملی در بیرون بازتاب یک نگرش  و تفکر در درون انسان است. ما معتقدیم باید نگرش به سرباز از دلها سرچشمه بگیرد.

وی ادامه داد: سربازان بخشی از سرمایه ملی ما هستند و این در تعالیم اسلام آمده است، سربازان عزیز هستند پس شخصیت سرباز باید نماد شرف ، ایمان و شهادت طلبی باشد چون ما می خواهیم با قدرت های استکباری مقابله کنیم پس باید سربازانی را در این قامت تربیت کنیم.

سردار سلامی در ادامه سخنانش اظهار داشت: سرباز تنها در جنگ نیست بلکه در جنگ فرهنگی خود او یک هدف برای دشمنان انقلاب است. باید بدانیم که جوانان عامل و ابزار اصلی ما برای رسیدن به اهداف والای انقلاب هستند.

جانشینی فرمانده کل سپاه ادامه داد: همگان از میدان سربازی عبور می کنند و آینده در اختیار سربازان است. هویت سربازان ما نقطه تفاوت نیرهای مسلح ما با دیگر نیرهای مسلح جهان است و گرنه آنها در ابزار از ما جلوتر هستند. معنویت عامل تفاوت سربازان ما از سربازان امریکایی است.

وی افزود: سربازان باید با ارزش های انقلاب و اسلام شکل بگیرند و دشمن به دنبال تغییر این فرهنگ و ارزش هاست که این یک تهدید است.

سردار سلامی سربازان را سرمایه و امانتی در دست نیروهای مسلح دانست و گفت: باید بتوانیم آنها را برای پذیرش مسئولیت آماده کنیم و این رسالت اصلی ماست.

سردار سلامی با بیان اینکه سربازان تربیت پذیر و مدیریت پذیرند و از تحقیر بیزارند و تکریم آنها را بزرگ می‌کند، اظهار داشت: ما سربازهایی داریم که اساتید مسلم دانشگاه و نخبه هستند و ما باید بتوانیم اینها را برای پذیرش مسئولیت‌های بزرگ در جامعه آماده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه سرباز مظهر اقتدار ایران اسلامی هستند ، افزود: ما نباید از موضع درجه به سربازان نگاه کنیم چراکه شاید نقش های ما متفاوت باشد اما در فضیلت شبیه به هم هستیم و تفاوتی بین ما نیست.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه صداوسیما باید به ترسیم شخصیت سرباز توجه داشته باشد، گفت: با یک شخصیت آسیب دیده و تحقیر شده نمی‌توانیم در برابر دشمنان بزرگ انقلاب اسلامی بایستیم.

وی ادامه داد: پادگانها باید جذابترین مکان شهر باشند تا سربازان مشتاقانه در این محیط حضور یابند .ما زمانی که به موضوعات و آسیب های پیش آمده در سربازی نگاه کنیم، درمی‌یابیم که اگر فرمانده به مشکلات سرباز توجه کرده و در جهت رفع آن تلاش می کردند، این اتفاق نمی افتد  و این آسیب رخ نمی دهد ، چراکه سربازان و جوانان آسیب پذیرند.

سردار سلامی تصریح کرد: از سال ٨٥ منشور سربازی در سپاه در جهت مهارت‌آموزی تهیه و به کار گرفته شده است.

کد مطلب 4078156
هادی رضایی

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