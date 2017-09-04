کارکنان پالایشگاه ستاره خلیج فارس اخراج نشدند

سیدضیاءالدین فائق، مشاور مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعتراض کارکنان این پالایشگاه و طرح ادعای اخراج گفت: ۹۸ نفر از کارکنان این پالایشگاه قرار بود تا به یک شرکت پیمانکاری سپرده شوند تا پس از طی دوره تکمیلی آموزشی، مجدد در دوره بهره برداری از فاز یک این پالایشگاه به پالایشگاه برگردند؛ این افراد تا پایان شهریورماه سال جاری دارای قرارداد هستند. این در حالیست که در صورتی که این افراد خود را به شرکت پیمانکاری اویکو معرفی کنند قرارداد شش ماهه با آنها منعقد می شود در صورتی که این افراد در پالایشگاه ستاره خلیج فارس دارای قرارداد سه ماهه بودند.

او ادامه داد: از زمان افتتاح فاز یک این پالایشگاه توسط رئیس جمهور مدت زیادی نگذشته است بنابراین امکان آموزش عملیاتی و دقیق در این فاز را برای شاغلین در این بخش نداشتیم.

این مقام مسئول با اعلام اینکه این افراد پس از مدتی کار در شرکت پیمانکار که بی شک همراه با حقوق، بیمه و مزایای رفاهی خواهد بود مجددا به پالایشگاه ستاره خلیج فارس باز می گردند، تصریح کرد: این کارکنان به هیچ عنوان اخراج نشده اند بلکه از آنها درخواست شده تا ادامه فعالیت کارآموزی شان را که به دلیل تخصصی بودن امر مدت زمان بیشتری می طلبد در شرکت پیمانکاری که زیر مجموعه شرکت اویک محسوب می شود بگذرانند و بی شک پس از طی این دوره باید به پالایشگاه ستاره خلیج فارس بازگردند، چراکه ما به هزار و ۱۰۰ نفر نیرو برای انجام امور مربوطه نیاز داریم و از طرفی برای آموزش این افراد هزینه شده که قاعدتا باید در مقابل این خدمات به استخدام پالایشگاه درآمده و در اینجا فعالیت کنند.

به گفته فائق به نظر می رسد جریانی خارج از اقدامات صنفی معمول این تجمع را هدایت می کند، چراکه به طور عرف افرادی که در حال گذران دوره ممیزی (آموزشی) در ابتدای فعالیت خود در هر مجموعه ای هستند باید رفتاری محتاط تر داشته باشند. این نکته را باید در نظر داشت که در صورتی که این افراد خود را کارکنان رسمی پالایشگاه می دانند، طبق قانون باید با درخواست کارفرما به منظور انتقال موقت به بخش دیگر موافقت کنند و در صورتی که کارمند قراردادی باشند نیز طبق قانون باید از درخواست کارفرما تبعیت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، این کارکنان که طی روزهای گذشته در محل پالایشگاه ستاره خلیج فارس دست به اعتراض و تجمع زده بودند، صبح امروز نیز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

قرار بود رسمی شویم، می‌خواهند پیمانی‌مان کنند

در همین ارتباط، یکی از کارکنان پالایشگاه که جزو تجمع کنندگان مقابل مجلس شورای اسلامی بود، در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه هیچ گونه نامه کتبی به این ۹۸ نفر بابت انتقال به شرکت پیمانکار ارائه نشده است، گفت: این جابجایی به صورت شفاهی و در بعد از ظهر یک روز تعطیل به ما اعلام که برای ما جای بررسی داشت.

وی ادامه داد: از طرفی طبق نامه مدیرعامل قبلی این پالایشگاه، این تعداد از افراد در پایان شهریورماه سال ۹۶ دوره آموزشی خود را تکمیل کرده و قاعدتا باید کار رسمی خود را در پالایشگاه شروع کنند.

این فرد که نخواست نامش فاش شود، افزود: فقط حقوق مرداد ماه این افراد پرداخت نشده و تمام حقوق و بیمه این افراد از زمان امضای قرارداد تاکنون بصورت کامل توسط پالایشگاه پرداخت شده است.

این فرد معترض ادامه داد: ما برای استخدام در پالایشگاه ستاره خلیج فارس آزمون داده ایم و انتظار داریم در این شرکت به صورت رسمی به کار گمارده شویم. در حالی که در صورت انتقال به شرکت پیمانکار، حقوق کمتری دریافت می کنیم. به عبارت دیگر پرداخت حقوق ما از سمت پالایشگاه ستاره خلیج فارس، با واسطه شرکت پیمانکار پرداخت می شود.

وی توضیح داد: یکی از سهامداران شرکت پیمانکار، از دوستان مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس است. افرادی که در آزمون استخدامی شرکت کرده و با بالاترین امتیاز در مصاحبه تخصصی و عقیدتی نمره قبولی گرفته اند از نقاط مختلف و به دنبال تامین امنیت پایدار شغلی به اینجا آمدند و انتظار دارم که در این پالایشگاه بصورت رسمی مشغول به کار شوند نه اینکه به شرکتهای پیمانکار حواله داده شوند.