احتمال کاهش قیمت خانه در اصفهان وجود دارد

رسول جهانگیری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مقاومت اصفهانی ها در مقابل خرید خانه باعث شده که در آینده شاهد کاهش قیمت خانه باشیم.

وی با بیان اینکه در کل کشور شاهد یک درصد کاهش قیمت مسکن بودیم، ادامه داد: با وجودی که شاهد کاهش قیمت مسکن هستیم اما همچنان بازار مسکن در اصفهان رونق نگرفته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان با اشاره به اینکه اصفهانی‌ها با گران شدن کالا بیشتر تمایل به خرید دارند و هنگامی که ارزان می‌شود، کمتر زیر بار خرید می‌روند چون معتقدند که این کالا ارزان‌تر هم می‌شود، ادامه داد: این رفتارها در شهر اصفهان سبب شده تا بازار از رونق بیفتد و شاهد رکود در بخش ساختمان باشیم.

وی که اعتقاد دارد باید گره رکود از بازار خرید و فروش مسکن در اصفهان از ماه‌ها پیش باز می شد، افزود: این در حالی است که به دلیل شم اقتصادی اصفهانی ها این مهم رخ نداد.

جهانگیری گفت: تا این مقاومت‌ها از بین نرود نمی توان به تغییر رفتار بازار هم امیدوار بود.

وی اعلام کرد:‌ هم اکنون بازار خرید و فروش مسکن در کشور رونق نسبی دارد که دلیل آن هم ارزان تر شدن نرخ ها در اغلب شهرها از جمله پایتخت است اما در شهر اصفهان به دلیل مقاومتی که در برابر ارزان تر شدن شد، این اتفاق رخ نداد.