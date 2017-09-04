حشمتالله کشیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سرشماری تابستانه حیاتوحش شهرستان طالقان ردپای پلنگ و خرس قهوهای و دیگر گوشتخواران دیدهشده است، گفت: سرشماری تابستانه حیاتوحش بهمنظور برآورد جمعیت، اطلاع از زادوولد، حیاتوحش و مقایسه آمار جمعیتی نسبت به سال قبل انجام میشود.
وی زمان انجام سرشماری تابستانه حیاتوحش شهرستان طالقان را ششم تا نهم شهریورماه جاری اعلام کرد و گفت: سرشماری تابستانه با حضور بیش از ۳۵ نفر از محیطبانان، کارشناسان، مدیران ستادی استان و با همکاری جوامع محلی و همیاران و شکارچیان قانونمند در پانزده مسیر از زیستگاههای حساس مناطق آزاد و شکارممنوع طالقان انجام شد.
کشیری با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای بررسی و برنامهریزیهای دقیق قبل از سرشماری، گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده و به دلیل اینکه دامها در حال خارج شدن از منطقه بودند، پانزده مسیر که حدود ۵۰ درصد مناطق را شامل میشود، مورد پایش و سرشماری قرار گرفت.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان طالقان تأکید کرد: در این سرشماری دو هزار و ۵۷۱ رأس کل و بز و آثار بهجامانده از گوشتخواران و دیگر حیاتوحش مشاهده شد.
به گفته کشیری ۷۵ هزار هکتار از مناطق بالا طالقان و پایین طالقان جزء مناطق شکارممنوع است که سرشماری در این مناطق توسط همکاران پاسگاه محیطبانی بالا طالقان و نیروهای کمکی انجام شد.
وی با اشاره به اینکه دامها به جهت خروج از مناطق از ارتفاعات خارج شدند، گفت: این موضوع به اعضای حاضر در سرشماری اجازه نداد تا مناطق مستعد دیگر را مورد سرشماری قرار دهند.
کشیری بابیان اینکه تابستان سال گذشته ۲۰ مسیر از زیستگاههای حساس مورد سرشماری قرار گرفت و دو هزار و ۹۴۲ رأس کل و بز مشاهده شد، گفت: در سال جاری در پانزده مسیر دو هزار و ۵۷۱ رأس کل و بز مشاهده شد این در حالی است که اگر سرشماری در بیست مسیر انجام میشد، آمار افزایش مییافت.
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