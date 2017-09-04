۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۱۲

کره جنوبی: پیونگ یانگ آماده آزمایشهای موشکی بیشتر است

مقامات نظامی کره جنوبی می گویند نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه کره شمالی آماده انجام آزمایش های موشکی بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، کره جنوبی از وجود نشانه هایی مبنی بر مهیا شدن همسایه شمالی برای انجام آزمایش های موشکی بیشتر که احتمالا از نوع قاره پیما خواهند بود، خبر داد.

مقامات نظامی کره جنوبی پس از آنکه پیونگ یانگ دیروز یکشنبه ششمین بمب هسته ای خود را آزمایش کرد، این احتمال را مطرح کردند.

یک هفته قبل نیز کره شمالی جدیدترین آزمایش موشکی خود را انجام داد که موشک استفاده شده در آن، پیش از فرود در دریا، حریم هوایی جزیره «هوکایدو» ژاپن را نقض کرد.

گفتنی است شورای امنیت قرار است امروز نشستی اضطراری برای بررسی آزمایش هسته ای کره شمالی برگزار کند.

کره شمالی می گوید بمبی که دیروز آزمایش کرده از نوع هیدروژنی بوده است و کارشناسان می گویند توان آن ۵ برابر بمبی است که آمریکایی ها بر سر مردم «ناکازاکی» ژاپن آوار کردند.

مریم خرمایی

