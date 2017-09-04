توافق میان ارتش سوریه و معارضان مسلح برای تبادل اسرا و زندانیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار الان، ارتش سوریه و گروه «اسود الشرقیه» وابسته به معارضان مسلح سوری موسوم به ارتش آزاد بر تبادل اسرا به توافق رسیدند.

بر اساس این خبر ارتش سوریه شماری از عناصر وابسته به جیش اسود معارضان را که در شهرهای القلمون الشرقی بازداشت شده بودند آزاد کرد.

معارضان با انتشار فایلی ویدیویی ورود اولین گروه از زندانیان آزاد شده خود را اعلام کردند و بر همین اساس هم معارضان یک خلبان نیروی هوایی سوریه را که اخیرا به اسارت گرفته بودند به همراه ۳۰ تن دیگر از نیروهای ارتش سوریه را آزاد کردند.

پیشتر ارتش آزاد در ۵ جولای گذشته یک هواپیمای میگ ۲۱ ارتش سوریه را ساقط کرده و خلبان آن را به اسارت گرفته بود.

طلال سلامه سرکرده گروه جیش اسود معارضان سوری اعلام کرده که خلبان سوری بنا به درخواست اردن به این کشور منتقل شده است. زیرا اردن یکی از طرف های توافق اخیر با روسیه براس ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه بوده و یکی از بندهای این توافق آزادی ۱۰۰ زندانی معارضان به وسیله ارتش سوریه و باز کردن مسیر القلمون الشرقی فقط یک بار برای خارج کردن عناصر مسلح وابسته به معارضان از این منطقه و انتقالشان به صحرای سوریه بوده است.