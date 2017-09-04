برنامه پیکارهای پنج وزن نخست مشخص شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آتن، نتایج وزن کشی کشتی گیران کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۰ کیلوگرم که ۲۵ نفر حضور دارند، میلاد رضا نژاد در دور نخست به مصاف ولادمیر زابیوروتا از روسیه می رود و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر در دور بعد با برنده کشتی گیران گرجستان و ترکیه مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۵۴ کیلوگرم محمد حسینوند به مصاف کنستانتینوس دامیاناکیس از یونان می رود و در صورت غلبه بر این حریف در دور بعد به مصاف برنده کشتی گیران آمریکا و ترکیه می روند در این وزن ۲۰ نفر حضور دارند.

در وزن ۵۸ کیلوگرم که ۲۷ کشتی گیر به روی باسکول رفتند محسن مدهنی در دور اول با ویت لبل از کشور چک کشتی می گیرد و در صورت شکست این حریف در دور دوم به مصاف ایوو ایلیف از بلغارستان می رود.

در وزن ۶۳ کیلوگرم مصطفی کایدخورده پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف روسلان حدیث اف از آذربایجان می رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور سوم با برنده کشتی گیران قزاقستان و مولداوی مبارزه خواهد کرد، در این وزن ۲۷ نفر حضور دارند.

در وزن ۱۰۰ کیلوگرم که ۲۱ نفر وزن کشی کرده اند، سید مجتبی حسینی در دور نخست به مصاف یوری ناکازاتو از ژاپن می رود و در صورت پیروزی در این دیدار در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان نمایندگان کشورهای کرواسی و بلغارستان خواهد رفت.

بر اساس برنامه اعلامی، این رقابت ها از ظهر امروز به وقت ایران آغاز و امشب نفرات راه یافته به دیدار فینال مشخص خواهند شد، ادامه مسابقات صبح فردا پس از وزن کشی مجدد کشتی گیران، پیگیری می شود و فرداشب مسابقات رده بندی و فینال برگزار می شود.

مسابقات پنج وزن دوم نیز به همین نحو از فردا آغاز و چهارشنبه شب پایان می یابد.