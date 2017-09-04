حمله خونین داماد به پدر زن/ حال مجروح وخیم است

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۲۲ یکشنبه ۱۲ شهریور ماه امسال ماموران کلانتری ۱۱۶ مولوی در جریان درگیری خونین دو مرد در خیابان تختی قرار گرفتند و خیلی زود تیمی از ماموران برای پایان دادن به درگیری پای در محل گذاشتند.

ماموران با حضور در محل با مرد ۴۲ ساله ای که غرق خون روی زمین افتاده بود روبرو شدند و در این مرحله در تماس با امدادگران اورژانس برای انتقال مرد زخمی به بیمارستان درخواست کمک کردند.

تیم پلیسی پس از انتقال مرد ۴۲ ساله که از ناحیه سینه هدف ضربات چاقو قرار گرفته بود تحقیقات خود را برای بررسی علت این سناریوی خونین اغاز کردند.

ماموران در کاوش های پلیسی پی بردند دچندی قبل پسر جوانی به نام عبدالرحمن که اهل افغانستان است به خواستگاری دختر جوان رفته و به دختر جوان که از همشهری هایش بود عقد می کند.

پدر نوعروس در زمان عقد و نامزدی دخترش متوجه اعتیاد عبدالرحمن می شود و با اطلاع از این ماجرا تصمیم به جدایی آنها می گیرد که همین امر باعث شروع اختلافات پدر زن با تازه داماد می شود.

شب حادثه مرد افغان به جلوی در خانه دامادش رفته و بر سر اینکه عبدالرحمن و دخترش باید از هم جدا شوند شروع به صحبت می کند که همین موضوع باعث درگیری بین پدرزن و تازه داماد می شود و جوان ۲۲ ساله از شدت عصبانیت به داخل خانه رفته و با برداشتن چاقو پدرزنش را هدف ضربات چاقو قرار داده و پا به فرار می گذارد.

وضعیت مرد زخمی در بیمارستان وخیم گزارش شده و تجسس ها برای دستگیری تازه داماد در دستور کار ماموران پلیس قرار دارد.