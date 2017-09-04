شب شعر «غدیریه» در فرهنگ سرای اندیشه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هم زمان با عید غدیر، فرهنگ سرای اندیشه شاهد شعرخوانی شاعران آیینی در ویژه ­برنامه­ «غدیریه » خواهد بود.

در این مراسم که با اجرای سید محمد جواد شرافت برگزار می شود، شاعران آئینی همچون ‎سید حمیدرضا برقعی، احمد علوی، هادی جانفدا، حافظ ایمانی، مجید لشکری، عمار موحد، پیمان طالبی، احمد بابایی و محمد رسولی به شعرخوانی و مهدی زنگنه به شعرخوانی خواهند پرداخت.

همچنین در این برنامه که روز سه شنبه ۱۴ شهریور ساعت ۱۸در آمفی تئاتر فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود، مهدی زنگنه در وصف حضرت امیر المومنین(ع) به مدح و نغمه خوانی خواهد پرداخت.

علاقمندان برای شرکت در این مراسم می توانند به خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه، فرهنگ سرای اندیشه مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ۸۸۷۶۵۵۰۹ و ۸۸۷۶۶۰۳۰ تماس بگیرند.