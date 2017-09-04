  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۳۶

شب شعر «غدیریه» در فرهنگ سرای اندیشه برگزار می شود

شب شعر «غدیریه» در فرهنگ سرای اندیشه برگزار می شود

در استقبال از عید غدیر فرهنگ سرای اندیشه اقدام به برگزاری ویژه برنامه آئینی شب شعر «غدیریه» نموده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هم زمان با عید غدیر، فرهنگ سرای اندیشه شاهد شعرخوانی شاعران آیینی در ویژه ­برنامه­ «غدیریه » خواهد بود.

در این مراسم که با اجرای سید محمد جواد شرافت برگزار می شود، شاعران آئینی همچون سید حمیدرضا برقعی، احمد علوی، هادی جانفدا، حافظ ایمانی، مجید لشکری، عمار موحد، پیمان طالبی، احمد بابایی و محمد رسولی به شعرخوانی و مهدی زنگنه به شعرخوانی خواهند پرداخت.

همچنین در این برنامه که روز سه شنبه ۱۴ شهریور ساعت ۱۸در آمفی تئاتر فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود، مهدی زنگنه در وصف حضرت امیر المومنین(ع) به مدح و نغمه خوانی خواهد پرداخت.

علاقمندان برای شرکت در این مراسم می توانند به خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه، فرهنگ سرای اندیشه مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ۸۸۷۶۵۵۰۹ و ۸۸۷۶۶۰۳۰ تماس بگیرند.

کد مطلب 4078237
سارا فرجی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها