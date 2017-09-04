۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۴۳

رئیس اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل خبر داد:

پلمب یک واحد غیر مجاز خدمات گردشگری در آران و بیدگل

آران و بیدگل - رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل از پلمب یک واحد غیر مجاز خدمات گردشگری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد صدیقیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: به منظور جلوگیری از فعالیت مجریان تورهای غیر مجاز گردشگری، این واحد غیر مجاز ارائه خدمات تورهای زیارتی و سیاحتی در شهرستان که دارای چندین فقره شکایت بود پلمب شد.

وی با اشاره به ضوابط برگزاری تورهای مجاز گردشگری اظهار داشت: براساس آئین نامه‌ی بند «ب» نظارت بر تاسیسات گردشگری تنها واحدهای دارای مجوز رسمی از میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مجاز به برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی با رعایت ضوابط و مقررات مصوب از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هستند و فعالیت سایر واحدها خارج از این چارچوب غیر مجاز است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل یادآور شد: در حال حاضر فقط یک دفتر خدمات زیارتی و گردشگری دارای مجوز بند «ب» در سطح شهرستان دایر است.

