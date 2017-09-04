کاهش۸۵۰۰تومانی سکه طرح جدید/نرخ دلار به ۳۸۹۰ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران قیمت سکه کاهش یافت و علیرغم روند صعودی روزهای گذشته، نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۸۵۰۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۲۶۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۲۴۴ هزار تومان رسید و در مقابل قیمت نیم سکه و ربع سکه به ترتیب هزار و دو هزار تومان کاهش داشت.

بر این اساس، قیمت هر قطعه نیم سکه ۶۶۷ هزار تومان، ربع سکه ۳۸۵ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۵۴ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۳۸ دلار و ۲۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۶ هزار و ۴۲۲ تومان است.

هر دلار آمریکا ۳۸۹۰ تومان، یورو ۴۷۶۶ تومان، پوند۵۰۴۰ تومان، درهم امارات ۱۰۶۶ تومان و لیر ترکیه ۱۱۷۰ تومان است.