به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی فردا سه شنبه ۱۴ شهریور ماه در رأس هیئتی به قطر خواهد رفت تا در مراسم افتتاح بندر حمد شرکت کند.

در این سفر که به دعوت همتای قطری وزیر راه و شهرسازی انجام می شود یادداشت تفاهم تسهیل حمل و نقل بین المللی و ترانزیت جهت گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان جمهوری اسلامی ایران، دولت قطر و جمهوری ترکیه نیز به امضا خواهد رسید.

قرار است روز سه شنبه و پس از شرکت در مراسم رسمی افتتاحیه بندر حمد قطر و ملاقات با مقامات ذی ربط، یادداشت تفاهم سه جانبه با قطر و ترکیه به امضا برسد.

گفتنی است چند ماهی است که قطر بهره برداری غیر رسمی از این بندر را آغاز کرده است و قرار بود در ماه سپتامبر این بندر به طور رسمی به بهره برداری برسد.

بهره برداری از این بندر که برای ساخت آن ۷.۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است می تواند مسیرهای جدیدی را برای قطر به سمت کشورهایی نظیر هند، عمان، ترکیه و پاکستان فراهم کند.

طی ماه های گذشته قطر توانست بخش قابل توجهی از نیاز خود به کالاهای اساسی را از طریق همین بندر تأمین کند. بهره برداری از این بندر برای قطر بسیار با اهمیت است چرا که می‌تواند بخش قابل توجهی از تأثیر منفی تهدیدها علیه قطر را از بین ببرد.

قطر همانند دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس در تلاش است تا با توسعه بندر حمد آن را به یک هاب لجستیکی بزرگ در منطقه بدل کند. این بندر هم اکنون یکی از بزرگ ترین بنادر منطقه محسوب شده و قرار است تا سال ۲۰۲۰ سه ترمینال برای آن ایجاد شود و ظرفیت آن به ۷.۵ میلیون کانتینر در سال برسد.

گفتنی است بندر حمد در قطر در کنار بندر جبل علی در امارات متحده عربی مهم ترین و اصلی ترین بنادر خلیج فارس به عنوان رقیب بندر شهید رجایی با ظرفیت سالانه ۶ میلیون کانتینر هستند.