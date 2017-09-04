خیران مراکز نیکوکاری استان ۵۲ میلیارد به نیازمندان کمک کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شبان شبستری دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پنج ماهه امسال خیران استان با مراجعه به مراکز نیکوکاری بیش از ۵۲ میلیارد ریال به خانوادههای تحت حمایت و افراد نیازمند کمک کردهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته است.
وی در ادامه خاطر نشا کرد: با در نظر گرفتن این نکته که مراکز نیکوکاری کمکهای مردمی را جمعآوری کرده و در اختیار نیازمندان قرار میدهند، راه اندازی مراکز نیکوکاری و واگذاری امور به مردم نقش مهمی در سرعت بخشی کمک به نیازمندان داشته است.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد آذربایجان شرقی تاکید کرد: شناسایی فقرا و همچنین خیران و برقراری ارتباط بین این دو اصلیترین وظیفه مراکز نیکوکاری است و فلسفه و ماهیت تشکیل شبکههای نیکوکاری نیز در محوریت قرار گرفتن مردم و معتمدان محلات در کمک رسانی به نیازمندان است.
وی با اشاره به کمک ۴۸ میلیارد ریالی خیران در پنج ماهه سال گذشته به افراد نیازمند افزود: مراکز نیکوکاری نقش مهمی را در تسهیل خدمت رسانی به نیازمندان ایفا میکنند و خیران میتوانند کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را در سریعترین زمان به دست خانوادههای بی بضاعت برسانند.
شبان شبستری در پایان اظهار داشت: ۶۰ مرکز نیکوکاری در سطح آذربایجان شرقی فعالیت دارند که با هدف واگذاری امور مردم به خود آنها به وجود آمده اند تا مردم در جریان فرآیند توزیع کمکهای خیران بین خانوادههای نیازمند قرار گیرند.
