پکن خواستار تجدید نظر اندونزی برای تغییر نام دریای جنوبی چین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «چنل نیوز آسیا»، اقدام اندونزی برای تغییر نام آب های ساحلی خود در دریای چین جنوبی با واکنش پکن مواجه شده است.
اندونزی نام این بخش از دریای چین جنوبی را که بخش جنوب غربی این دریا محسوب می شود «دریای ناتونا» (Natuna Sea) گذاشته است.
در همین رابطه وزارت خارجه چین با ارسال نامه ای رسمی به سفارت اندونزی در پکن ضمن اعلام مخالفت چین با این اقدام خواستار تجدید نظر اندونزی در خصوص آن شده است.
در بخشی از نامه رسمی چین به اندونزی آمده است: تغییر یک نام پذیرفته شده بین المللی به پیچیده تر شدن اوضاع و افزایش چالش ها منجر می شود.
دریای جنوبی چین دریایی حاشیهای است که بخشی از اقیانوس آرام به شمار میآید و ناحیهای در حدود ۳ و نیم میلیون کیلومتر مربع از سنگاپورتا تنگهٔ تایوان را دربر میگیرد. پس از پنج اقیانوس جهان این دریا بزرگترین ناحیهٔ دریایی جهان است.
جزیرههای واقع بر دریای جنوبی چین که با هم یک مجمعالجزایر را تشکیل میدهند بالغ بر صدها عدد هستند. این جزیرهها که عمدتاً خالی از سکنه هستند و همچنین خود دریا مورد جدال کشورهای مختلف بودهاند. به همین علت حتی نامهای متفاوتی برای اشاره به این دریا به کار میرود که البته «دریای جنوبی چین» نام پذیرفته شده بینالمللی، حداقل در انگلیسی و زبانهای اروپایی است.
