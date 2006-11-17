ابلاغ ساختار جدید ناجا طی یک ماه آینده به استان ها / تمرکز ناجا بر شناسایی باندهای سازمان یافته فساد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کرمان افزود: با این تغییر ساختار ، تحول بزرگی در نیروی انتظامی روی می ‌دهد.

وی اظهار داشت: در ساختار جدید ، توان عملیاتی ناجا بیش از 50 درصد ارتقاء می ‌یابد بدون آنکه منابع جدیدی به کار گرفته شود.

احمدی مقدم ؛ تکمیل پلیس ‌های تخصصی ، کوچک کردن ستادها و رده‌ های پشتیبانی و توجه به رده ‌های ماموریتی از جمله پاسگاه ها ، کلانتری ها ، پلیس راه ، مرزبانی و خدمات انتظامی را از موارد ساختار جدید ناجا اعلام کرد.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: با اعتباراتی که دولت و مجلس برای امسال و سال آینده اختصاص داده ‌اند سرمایه ‌گذاری خوبی در مرزها انجام شده اگرچه ممکن است در کوتاه مدت جواب ندهد.

سردار احمدی مقدم گفت: تحول در ساختار مرزبانی مستلزم گذشت چند سال است.

وی ، مهم ترین مرز ایران را منطقه سیستان و بلوچستان دانست و افزود: با ایجاد استحکامات ، انسداد مرز و به کارگیری تجهیزات فنی در این منطقه از قاچاق انسان ، کالا و مواد مخدر جلوگیری می‌ شود.

احمدی مقدم درباره وضعیت امینت اخلاقی در جامعه گفت: امنیت اخلاقی یک مقوله مطلق نیست که گفته شود خوب یا بد است اما وضعیت آن رو به بهبود است.

فرمانده نیروی انتظامی ، گرایش‌ های مثبت را رو به رشد خواند و اظهار داشت: گرایش به ارزش ها در فضای کلی جامعه دیده می‌ شود.

احمدی مقدم افزود: نیروی انتظامی نیز همراه با مردم برای پاکسازی جامعه از ناهنجاری ها و آنچه که چهره جامعه را مخدوش کرده است ، تلاش می ‌کند.

وی با اشاره به تاثیر تهاجم فرهنگی دشمن در ضربه زدن به امنیت اخلاقی گفت: این تهاجم واقعیتی است که از بیرون مرزها هدایت می ‌شود.

احمدی ‌مقدم ، از فعالیت سرویس ‌های امنیتی خارجی برای ورود مواد مخدر ، مشروبات الکلی و محصولات ضد فرهنگی مبتذل به ایران خبر داد.

وی افزود: با تلاش نیروی انتظامی میزان کشفیات در این بخش طی 7 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 70 درصد افزایش یافته است.

فرمانده ناجا گفت: عمده تلاش این نیرو بر شناسایی باندهای سازمان یافته فساد متمرکز شده است.

وی کاهش مزاحمت به نوامیس مردم ، تجاوز به عنف و فرار دختران از منزل در مدت یاد شده نسبت به پارسال را نشانه بهبود وضعیت امنیت اخلاقی برشمرد.

سردار احمدی ‌مقدم اظهارامیدواری کرد که با تداوم این روند ، وضعیت مطلوب تری پدید آید.

فرمانده ناجا همچنین گفت: اقدامات گسترده ‌ای برای پاکسازی نیروی انتظامی و برخورد با ماموران متخلفی که در مسیر خدمت دچار آسیب می شوند ، انجام شده است.

وی افزود: آمار پرونده ‌های کمیسیون های انضباطی نیروی انتظامی به صفر رسیده و در نوبت معین به این پرونده ‌ها رسیدگی می ‌شود.