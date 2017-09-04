ایندیپندنت: تعدادی کودک در میانمار زنده به آتش کشیده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایندیپندنت با اشاره به نسل کشی مسلمانان در میانمار گزارش داد که نظامیان و شبه نظامیان این کشور تعدادی را زنده سوزانده و یا سر آنها را از بدن جدا کرده‌اند.

این روزنامه در گزارشی درباره نسل کشی مسلمانان در میانمار به دست نیروهای نظامی میانمار و بودائی های تندرو نوشت: براساس اظهارات شاهدان عینی، کودکان روهینگیا توسط نیروهای نظامی و شبه نظامی در میانمار سرشان بریده شده و تعدادی نیز به صورت زنده سوزانده شده‌اند.

براساس این گزارش، آنها معتقدند که نظامیان و شبه نظامیان میانماری مرتکب نسل کشی علیه مسلمانان و یا قتل عام شده‌اند.

طی یک هفته گذشته بیش از ۶۰ هزار نفر از روهینگیا به دلیل درگیری ها به سمت مرز بنگلادش فرار کرده‌ و آواره هستند. این درحالیست که دولت بنگلادش نیز مرزها را بسته و می گوید که ظرفیت میزبانی از این تعداد پناهجو را ندارد.

«بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس نیز روز گذشته طی پیامی به رهبر میانمار خواستار پایان خشونت ها شد و گفت که رفتار ظالمانه با مسلمانان روهینگیا لکه ننگی برای میانمار محسوب می‌شود.

وی از دولت این کشور و همچنین «آنگ سان سوچی» برنده جایزه صلح نوبل خواست که در این زمینه وارد عمل شوند.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه نیز پیش از این با نسل کشی خواندن اقدامات میانمار گفته بود که عده ای چشمان خود را بر روی کشتار مسلمانان در میانمار بسته اند.

«رنتو مارسودی» وزیر خارجه اندونزی برای گفتگو با مقامات میانمار به این کشور سفر کرده تا از دولت میانمار بخواهد خشونت ها علیه مسلمانان را متوقف کنند.

دولت میانمار مدعی است که ۴۰۰ نفر از نیروهای نظامی نیز کشته شده‌اند اما افرادی که در حال فرار بودند از خشونت وحشتناک سربازان ارتش میانمار و دیگر گروههای شبه نظامی سخن می‌گویند.

«عبدالرحمن» ۴۱ ساله به یک موسسه خیریه که آنجا خدمات ارائه می‌دهد گفته که من از یک حمله ۵ ساعته به روستای «چوت پیین» زنده ماندم و فرار کردم.

وی افزود: یک گروه از مردان روهینگیا را در یک کلبه چوبی جمع کرده و سپس آتش زدند. برادرم در میان آنها بود و کشته شد.

وی همچنین گفت: دیگر اعضای خانواده‌ام را در زمینهای اطراف پیدا کردم. روی بدنشان جای گلوله و بریدگی بود. دوتا از برادر زاده هام بدون سر بودند.

تصاویر ماهواره‌ای که دیده بان حقوق بشر منتشر کرده نشان می دهد که تنها در یک روستا ۷۰۰ خانه به آتش کشیده شده و به خاکستر تبدیل شده است.

دیده بان حقوق بشر می گوید که نیاز است ناظران مستقل به صورت حضوری در منطقه حضور یابند چرا که معتقد است سطح تخریب احتمالا بیش از آن چیزی است که در تصاویر ماهواره ای دیده می‌شود.

مسلمانان روهینگیا که جمعیتی یک میلیون نفری را در میانمار تشکیل میدهند در ایالت «راخین» در غرب میانمار زندگی می کنند. این قوم از هیچ یک از حقوق شهروندی میانمار برخوردار نیستند چرا که میانمار آنها را شهروند این کشور محسوب نمی کند و معتقد است که آنها باید به بنگلادش بازگردانده شوند.