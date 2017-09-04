دوره آموزشی «امنیت شبکه» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی یک روزه «امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات» با حضور کارشناسان فناوری اطلاعات ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان با همکاری مرکز آپا دانشگاه لرستان و دفتر پدافند غیرعامل استان در روز یکشنبه ۱۲ شهریورماه برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در هفته دولت و با حضور استاندار لرستان، فاز نخست اولین آزمایشگاه امنیت شبکه استان با همکاری دانشگاه لرستان و اداره ارتباطات و فناوری استان، افتتاح شد.

برای ساخت و تجهیز آزمایشگاه امنیت شبکه‌ استان ۲۰۰ میلیون تومان هزینه شده است که این پروژه در راستای پدافند غیرعامل است. همچنین مرکز شتابدهی دانشگاه لرستان با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان افتتاح شد.