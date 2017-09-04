نخستین همایش تخصصی خوشنویسی«میرعماد» در رودسر برگزارمی شود

علی فلاح رنجبر در گفتگو با مهر اظهار کرد: نخستین همایش تخصصی خوشنویسی با عنوان «میرعماد» در شهرستان رودسر با محوریت شناخت مکتب استاد میرعماد قزوینی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این همایش عصر امروز (دو شنبه) ۱۳ شهریور ماه برگزار می شود، افزود: این همایش رأس ساعت۱۷ عصر در اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان رودسر برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودسر خاطرنشان کرد: در این همایش دو شخصیت برجسته خوشنویسی کشور استاد «اشرف صندوق آبادی» و استاد «احمد پیله چی» نیز دعوت و درباره هنر خوشنویسی به صورت تخصصی به سخنرانی می پردازنند.

وی در ادامه به شخصیت میرعماد خوشنویس برجسته ایران اشاره و تصریح کرد: میرعماد قزوینی خوشنویس پر آوازه و از سرآمدان هنر خوشنویسی ایران بوده که در سال ۹۶۱ متولد شده و بزرگترین خوشنویس درخط نستعلیق بود.

فلاح رنجیر ادامه داد: برخی از آثار این هنرمند برجسته ایرانی در موزه خوشنویسی قزوین واقع درکاخ چهلستون وجود دارد.