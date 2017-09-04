موکب های اربعین اوقاف از ۶ آبان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اوقاف فارس، حجت‌الاسلام سید عباس موسوی در نشست ستاد راهبردی اربعین ادارات کل اوقاف جنوب کشور که با حضور مدیران کل اوقاف و امور خیریه فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان برگزار شد، گفت: نهادها و دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی باید در کنار مردم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این راهپیمایی بزرگ تلاش و خدمت کنند .

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه امسال نیز همچون سال گذشته استان‌های فارس و بوشهر نیز موکب منطقه مرزی شلمچه را مدیریت می‌کنند، گفت: طبق برنامه‌ریزی به‌عمل آمده در سال جاری ۲ استان هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد نیز به‌عنوان استان‌های معین در امر خدمت‌رسانی به زوار به موکب‌های شلمچه کمک می‌کنند .

مدیرکل اوقاف فارس در ادامه از پخت غذای گرم از چند روز قبل از اربعین تا سه روز بعد از اربعین خبر داد و گفت: از محل موقوفات منطبق استان فارس و بوشهر نیز اطعام حسینی در قالب صبحانه، ناهار و شام در بین زائرین توزیع می‌شود .

وی همچنین با اشاره به زمان آغاز فعالیت موکب‌های اوقاف و امور خیریه در منطقه مرزی شلمچه گفت: از روز ۶ آبان‌ماه سال جاری همزمان با هشتم صفر کمپ‌های اسکان و استراحت ویژه زائران راه‌اندازی می‌شود و نیروهای خدمت‌رسان این چهار استان در منطقه مرزی شلمچه حضور خواهند داشت .

حجت الاسلام موسوی یادآور شد: همچنین بر اساس هماهنگی به‌عمل آمده روزانه ۲۰ نفر در محل موکب‌ها به عموم زائران خدمت‌رسانی می‌کنند و بسته‌های پذیرایی توسط استان‌ها تهیه و بین زائران توزیع خواهد شد .

مدیرکل اوقاف فارس اضافه کرد: برای مدیریت بهتر و ارائه تسهیل در امر خدمت‌رسانی به زائران در منطقه مرزی شلمچه امسال نیز ۷ نفر هیئت امنا ویژه موکب‌ها تشکیل می‌شوند .

وی در ادامه از برپایی موکب امامزاده حسن(ع) منطقه کوپن در شهرستان ممسنی خبر داد و افزود: موکب آستان مقدس امامزاده حسن(ع) کوپن در مرز استان‌های فارس و خوزستان پذیرای کاروان‌هایی هستند که از این مسیر به شلمچه و کربلا اعزام می‌شوند که خدمت‌رسانی به زائرین حسینی با مشارکت مردم صورت می‌گیرد .

حجت الاسلام موسوی با اشاره به اینکه خروجی بسیاری از استان‌ها به سمت مرز کرمان، هرمزگان و شهرهای آباده، لار و استهبان با فواصل زیاد حدود هفت‌ تا هشت‌ ساعت از استان فارس در شهرستان رستم است، گفت: با برپایی این موکب در این منطقه خدمات خوبی برای زائران با ایجاد فضای استراحت و پذیرایی در این نقطه ارائه می‌شود.