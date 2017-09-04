روستاهای بابلسر به دوربین های پایش تصویری مجهز شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اسد ظهر دوشنبه در بررسی مسائل و مشکلات دهیاران و شوراهای بخش مرکزی بابلسر اظهار کرد: شوراهای اسلامی در عمران و آبادانی روستاها نقش مهمی دارند و ورود افراد کارآمد و بومی به این نهاد در صورت آشنایی آنان با قوانین و مقررات و وظایف شوراها می‌تواند این نقش را بیش از پیش بهبود بخشد.

وی خطاب به شوراها با بیان اینکه بار سنگینی بر دوش شما نهاده است، گفت: نهاد شورا بزرگترین و گسترده ترین نهاد مشارکتی است و شوراها می توانند با مشارکت در اداره امور روستاها نقش بسیار مهم و اثر بخشی در کارآفرینی، عمران و آبادانی روستا داشته باشند.

فرماندار بابلسر با تاکید به اتحاد و همدلی بین مسئولان و اعضای شورای اسلامی اظهار کرد: شوراها که از بطن مردم هستند نقش مهمی در بسیج عمومی مردم برای کمک به دولت و مسئولان دارند و باید از ظرفیت های مردم استفاده شود.

اسد با بیان اینکه شوراها امین مردم هستند، گفت: فعالیت شوراها باید در مدار قانون باشد و از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های سطح روستا در مسیر توسعه روستا استفاده کنند و برنامه درازمدت برای روستا تعریف کنند و بر عملکرد دهیار نظارت کامل داشته باشند.

وی با بیان اینکه در سالهای اخیر اعتبارات و تسهیلات خوبی جهت عمران و آبادانی روستاها تخصیص یافت، گفت: دولت با توسعه روستاها و توانمندکردن مردم روستا در تلاش است تا رفاه و آسایش را برای مردم روستا فراهم کند.

فرماندار بابلسر با تاکید به امنیت روستاها عنوان کرد: با فراهم کردن زمینه امنیت در سطح روستا از معضلات اجتماعی بکاهیم.

اسد با بیان اینکه سیستم پایش تصویری در سطح روستاها می تواند فضای روستا را برای متخلفان ناامن کند، اظهار کرد: با برگزاری کلاس های آموزشی و برنامه های فرهنگی به توانمند کردن مردم روستا و تولیدات بیشتر اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه شوراها تنها به برگزاری این جلسات بسنده نکنند بلکه مصوبات جلسات را پیگیری و از خواسته های خود دفاع کنند، گفت: اعتبارات دولتی که تخصیص می یابد بسیار محدود بوده و پاسخگوی نیازهای ما نیست و لازم است از حداقل امکانات بیشترن استفاده و بهره‌مندی را داشته باشیم.