فعالیت خیرخواهانه ارزشمندترین بازیکن بسکتبال آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن حامی، سازمانی مردم نهاد و داوطلبانه است که برپایه اعتماد عمومی و جذب کمک‌های نقدی، معنوی و بشر دوستانه نیکوکاران و حمایت نیروهای متخصص با تکیه بر همراهان بومی تلاش می‌کند تا ضمن ساخت، بازسازی، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و فرهنگی و همچنین نظارت و پشتیبانی و ارتقاء دائم آنها در مناطق بسیار دورافتاده و محروم امکان تحصیل، رشد فرهنگی و ارتقاء سطح کیفی آموزش را برای کودکان و نوجوانان این مناطق فراهم آورد و دسترسی آنها را به فرصت‌های مناسب برای رشد آموزشی و فرهنگی و بروز توانایی‏های شخصی میسر و از استعدادهای این مناطق در جهت ارتقا فرهنگ و ایجاد زیر ساخت جامعه ای سالم و کارآمد استفاده کند.

حامد حدادی که هفته گذشته در پایان رقابت های کاپ آسیا به عنوان ارزشمندترین بازیکن این رقابت ها معرفی شد، در بازگشت از لبنان و طی سفر به مشهد، با حضور در آسایشگاه معلولین فیاض‌بخش لباس خود در کاپ آسیا را به این انجمن اهدا کرد. این لباس توسط دیگر ملی پوشان شرکت کننده در کاپ آسیا امضا شده بود.