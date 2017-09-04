تشکیل شورای عالی برای توسعه اقدامات فرهنگی در شرکت توانیر

به گزارش خبرنگار مهر، عادل کاظمی دوشنبه در همایش دبیران فرهنگی وزارت نیرو با بیان این مطلب اظهار داشت: در این راستا شورای عالی فرهنگی با هدف توسعه اقدامات فرهنگی در شرکت توانیر ایجاد و سازماندهی شده است.

وی همچنین از تدوین برنامه سالانه فرهنگی شرکت خبر داد و گفت: برنامه های متنوعی جهت ارتقاء فعالیت های فرهنگی همکاران و خانواده ایشان در شرکت انجام یافته است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز تصریح کرد: برنامه ها ومسابقات قرآنی، دوره های آموزشی در حوزه های خانواده و نماز برای همکاران، همسران آنها و گروه های مختلف سنی فرزندان از مهمترین برنامه های اجرا شده در بخش های مختلف فرهنگی هستند.