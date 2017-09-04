به گزارش خبرنگار مهر، مجید یوسفی نوید پیش از ظهر دوشنبه در کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان از آماده شدن کلیات طرح پیاده راه سازی میدان مرکزی شهر خبر داد و گفت: طراحی جدید پروژه با کلیات قبلی تدوین و اجازه کمیته فنی میراث فرهنگی نیز برای اجرای طرح اخذ شده است.

یوسفی نوید با بیان اینکه اجرای طرح پیاده راه سازی میدان امام خمینی (ره) همدان روند و پیشرفت خوبی دارد و ۲۵ درصد پیشرفت داشته است، گفت: برای اجرای مبلمان طرح از تمامی هنرمندان کشور دعوت به عمل خواهد آمد.

قسمت وسیعی از میدان امام (ره) همدان به کارگاه تبدیل شده است

رئیس کمیسیون نظارت حقوقی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان نیز به بازدیدهای میدانی اعضای شورا از روند اجرای طرح اشاره کرد و با بیان اینکه شاهد اجرای خوب پروژه هستیم، گفت: قسمت وسیعی از میدان امام (ره) همدان به کارگاه تبدیل شده که باید مسیرهای تردد مردم مشخص و محدود شود تا از بروز مشکلات و خطرات احتمالی جلوگیری به عمل اید.

سید مسعود عسگریان اضافه کرد: با توجه به خاکبرداری صورت گرفته باید برای رضایتمندی شهروندان و کسبه روی معابر آب پاشی صورت پذیرد.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان نیز گفت: با توجه به اینکه بازدید هایی از روند اجرای طرح پیاده راه سازی میدان امام خمینی (ره) صورت گرفته، طرح به خوبی در حال اجراست که این روند قابل تقدیر است.

شورای شهر همدان هیچگونه مخالفتی با اجرای طرح پیاده‌راه سازی ندارد

حمید بادامی نجات با اشاره به شایعاتی مبنی بر مخالفت اعضای شورای پنجم با اجرای طرح پیاده راه سازی میدان مرکزی شهر همدان اظهار کرد: هیچگونه مخالفتی با اجرای طرح نداریم و تا پایان عملیات اجرایی و اتمام کار حمایت خود را از طرح خواهیم داشت.

دیگر عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز بر تسریع در روند اجرای طرح تاکید کرد و گفت: در صورت اتمام به موقع، این طرح می تواند الگویی برای دیگر پروژه ها باشد.

اکبر کاوسی عنوان کرد: باید در طراحی پروژه، تردد افراد کهنسال و معلول نیز مدنظر قرار گیرد.

مدیر منطقه یک شهرداری همدان نیز با اشاره به اینکه یکی از اهداف اجرای طرح ایجاد زیرساخت مناسب است، گفت: حفاریها انجام شده و انشعابات خدماتی نیز در حال اجراست.

حجم بالایی از خاکبرداری میدان امام(ره) همدان انجام شده است

امیر فتحیان با اعلام اینکه حجم بالایی از خاکبرداری میدان امام(ره) همدان انجام شده است، افزود: برداشتن آسفالت هم انجام شده و زیرسازی و بتن ریزی طرح اواخر همین هفته شروع می شود.

فتحیان اضافه کرد: سعی شده تا عملیات خاکبرداری در ساعات شبانه انجام شود.

پیمانکار طرح پیاده راه سازی میدان امام خمینی (ره) نیز از پیشرفت ۲۵ درصدی طرح خبر داد و گفت: حدود ۱۵ روز برای جمع آوری سنگ های میدان زمان صرف شد تا آسیبی به سنگ ها وارد نشود.