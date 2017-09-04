کاهش طلاق در جامعه نیازمند مشارکت همه دستگاه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر الفت، پیش از ظهر دوشنبه در جلسه رونمایی از سامانه ملی طلاق که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: علل شناسی در بحث طلاق باعث کاهش میزان این پدیده نامبارک می‌شود.

وی افزود: سازمان بهزیستی که به عنوان ‌مجری طرح‌های اجتماعی و کنترل آسیب‌های طلاق است، احکام و قوانینی را تدوین کرده و برای اینکه طلاق را کنترل کنیم، باید فرآیندی را با تمامی دستگاه‌ها طی کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه با اشاره به مراکز مشاوره قبل از طلاق تصریح کرد: ارجاع زوجین متقاضی طلاق به مراکز مشاوره، به کاهش میزان طلاق کمک قابل ملاحظه‌ای کرده است و در دفاتر رسمی طلاق، گواهی عدم سازش زوجین باید صادر شود.

وی تاکید کرد: بعد از سال ۹۲، قانون گذار تاکید کرده است که زوجین متقاضی طلاقی حتما باید به این مراکز مراجعه کنند و هر زوج قبل از اینکه به آستانه طلاق بروند بیاد به سمت درمان بیماری زندگی‌شان بروند.