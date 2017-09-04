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۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۱۷

به دلیل رکود فعالیت‌های تجاری؛

قیمت دفاتر تجاری در دوبی سقوط کرد

قیمت دفاتر تجاری در دوبی سقوط کرد

قیمت دفاتر تجاری در دوبی، به دلیل بی رونق شدن فعالیت های تجاری در این منطقه، بیش از ۴ درصد تنزل پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تریدعربیا، متوسط اجاره بها دفاتر تجاری در دوبی طی سه ماه دوم سال جاری میلادی، ۴.۵ درصد کاهش یافته است.

در همین حال عمده دلایل اصلی روند نزولی قیمت دفاتر تجاری در دوبی، به فعالیت بازار در این منطقه بر می گردد که در نیمه نخست سال جاری میلادی، تقریبا ضعیف باقی مانده است.

همچنین کاهش قیمت نفت، افزایش نرخ سود بانکی و نرخ بالای دلار منجر به رشد کند تولید ناخالص داخلی دوبی شده است. از آنجایی که اقتصاد دوبی خود را با قیمت جدید نفت و تنوع بخشی در راستای برنامه چشم انداز دوبی ۲۰۲۱ میلادی تطبیق می‌دهد، انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی دوبی در سال جار ی میلادی بهبود پیدا کند و در  سال ۲۰۱۸ میلادی وضعیت بهتری به خود گیرد.  

بر پایه این گزارش، پیش بینی می شود رشد اشتغال زایی در دوبی برای سال جاری و آینده میلادی ۱.۶۳ درصد باشد و شرایط کسب و کار رونق بیشتری بگیرد.  

کد مطلب 4078406
علیرضا کمندی

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