به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کیانپور با اشاره به مفاد سند آمایش استان لرستان در سال ۱۳۹۱، گفت: اساس این سند؛ رفع محرومیت در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در افق ۱۴۰۴ است که شواهد نشان می دهد از زمان تدوین این سند تاکنون نه تنها بهبودی در وضعیت کلی استان مشاهده نشده بلکه در برخی حوزه ها از جمله صنعت و اقتصاد پسرفت کاملا مشهود بوده است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به عملیاتی کردن مفاد سند آمایش، افزود: پیشرفت با حرف و شعار محقق نشده و همه چیز بر روی کاغذ زیبا و دلنشین است؛ اما توسعه استان محروم لرستان در گرو اقدام عملی است.

وی با انتقاد از بی توجهی دستگاه های اجرایی استان لرستان به مفاد سند آمایش ادامه داد: یا باید بپذیریم که چنین سندی تدوین شده و خود را مقید به اجرای مفاد آن بدانیم و یا اینکه باید به دنبال اتخاذ تدابیر نو برای توسعه باشیم.

کیانپور اجرای درست و علمی سند آمایش را راهکاری مناسب برای توسعه دانست و گفت: طبق این سند تا سال ۱۴۰۴ در استان لرستان باید اتفاقات و تحولات چشمگیری در بخش صنعت، کشاورزی، گردشگری رخ دهد تا زمینه برای توسعه پایدار فراهم شود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی از استانداری استان لرستان درخواست کرد از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی علاوه بر تبیین سند آمایش برای مدیران دستگاه های اجرایی، شیوه نامه ای نیز برای اجرای آن تهیه و برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دستیابی به اهداف این سند را تعیین و تعریف کند.