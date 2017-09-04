قیمت بیت کوین برای اولین بار به ۵هزار دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فوربس، قیمت بیتکوین که در پایان معاملات قبلی برای اولین بار به ۵۰۰۰ دلار رسید و با عبور از این سطح کلیدی که از لحاظ جو روانی هم بسیار مهم است، به یک رکورد تازه دست یافت.
دیروز ارزش این پول دیجیتال کدگذاری شده، طبق شاخص قیمت بیتکوین در کویندسک برای مدتی برابر با ۵۰۰۵.۲۶ دلار شد و به این ترتیب سود امسال آن به ۴۲۰ درصد رسید.
در معاملات امروز قیمت بیت کوین با کاهش یافت و در رقم ۴۵۸۰.۲۱ تثبیت شد و دوباره رو به رشد قرار گرفت.
سرمایهگذاری در پولهای دیجیتال همچنان ریسک بسیار بالایی دارد و بازار آن تا حد گستردهای کنترل نشده و بیقانون است. فردی که چنین سرمایهگذاریای را در نظر میگیرد باید آماده از دست دادن کل سرمایهگذاری خود هم باشد.
قیمت بیتکوین تحت تاثیر عاملهای گوناگونی افزایش یافت که این شامل بهبود تکنولوژی و افزایش علاقه به پولهای دیجیتال رمزگذاری شده و جریان سرمایه وردی مداوم از طرف سرمایهگذاران میباشد.
بیتکوین اخیرا نرمافزار پلتفرم خود را ارتقا داد تا ظرفیت تبادلات آن افزایش یابد و در ماه نوامبر ظرفیت پردازش تبادلات خود را از این هم بیشتر خواهد کرد. در ارتقای ماه نوامبر پول خرد بیتکوین هم معرفی خواهد شد.
تعداد روزافزونی از شرکتها و سازمانها درحال بررسی استفادههای بالقوه از پولهای دیجیتال هستند و علیرغم نامعینیها، قیمت بیتکوین همچنان درحال رشد باقی مانده است.
نظر شما