لزوم کاهش میزان ورود پساب فاضلاب به دریا در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، رضا مدرس در اولین جلسه کمیته بررسی پروژه های عمرانی شهر بندرعباس خواستار کاهش میزان ورود پساب فاضلاب به سطح دریا در بندرعباس شد و بیان داشت: در این خصوص شهرداری، آب منطقه ای و آب و فاضلاب شهری و محیط زیست همکاری لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به گزارش اداره کل محیط زیست استان در خصوص وضعیت پساب ورودی فاضلاب شهر بندرعباس به دریا و عوامل اصلی منابع آلوده کننده آب دریا و میزان آلودگی آب دریا در نقاط مختلف ساحلی شهر بندرعباس، افزود: نحوه پایش مشترک بین شرکت آب و فاضلاب شهری و اداره کل محیط زیست استان و پیشنهادات مرتبط جهت کاهش آلودگی و کاهش ورودی فاضلاب به سطح دریا که ارائه شده باید بررسی و اجرایی شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت گازرسانی به نقاط مختلف شهر بندرعباس تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به لزوم برخورداری مردم از نعمت گاز، در روند اجرای پروژه گازرسانی و رفع موانع پیش رو در این خصوص تسریع شود.
مدرس خاطرنشان کرد: مباحث مربوط به شهرداری بندرعباس و شرکت گاز استان در خصوص نحوه محاسبه تعرفه عوارض حفاری، ترمیم آسفالت و معابر جهت گازرسانی به نقاط مختلف شهر بندرعباس در راستای گازرسانی مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین خواستار توجه به تکمیل زیرساخت های مسکن مهر شامل آسفالت شبکه معابر، پیاده روسازی و آب و برق مربوط به واحدهای مسکن مهر در بندرعباس شد.
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