لزوم کاهش میزان ورود پساب فاضلاب به دریا در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، رضا مدرس در اولین جلسه کمیته بررسی پروژه ‏های عمرانی شهر بندرعباس خواستار کاهش میزان ورود پساب فاضلاب به سطح دریا در بندرعباس شد و بیان داشت: در این خصوص شهرداری، آب منطقه‏ ای و آب و فاضلاب شهری و محیط زیست همکاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به گزارش اداره کل محیط زیست استان در خصوص وضعیت پساب ورودی فاضلاب شهر بندرعباس به دریا و عوامل اصلی منابع آلوده کننده آب دریا و میزان آلودگی آب دریا در نقاط مختلف ساحلی شهر بندرعباس، افزود: نحوه پایش مشترک بین شرکت آب و فاضلاب شهری و اداره کل محیط زیست استان و پیشنهادات مرتبط جهت کاهش آلودگی و کاهش ورودی فاضلاب به سطح دریا که ارائه شده باید بررسی و اجرایی شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت گازرسانی به نقاط مختلف شهر بندرعباس تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به لزوم برخورداری مردم از نعمت گاز، در روند اجرای پروژه گازرسانی و رفع موانع پیش‏ رو در این خصوص تسریع شود.

مدرس خاطرنشان کرد: مباحث مربوط به شهرداری بندرعباس و شرکت گاز استان در خصوص نحوه محاسبه تعرفه عوارض حفاری، ترمیم آسفالت و معابر جهت گازرسانی به نقاط مختلف شهر بندرعباس در راستای گازرسانی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین خواستار توجه به تکمیل زیرساخت های مسکن مهر شامل آسفالت شبکه معابر، پیاده‏ روسازی و آب و برق مربوط به واحدهای مسکن مهر در بندرعباس شد.