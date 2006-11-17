نوسازی بافت فرسوده با سیاست های جزیره ای امکانپذیر نیست

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ، مشکلات نوسازی بافت های فرسوده را اول وجود بیش از حد بافت فرسوده و در درجه دوم ساز و کارهای فرسوده در نوسازی این بافت ها عنوان کرد و افزود: مسئله نوسازی آن قدر بزرگ است که بسیاری تاب مقاومت نداشته و این کار را رها کرده اند و اصلا به صورت اصولی وارد آن نشده اند.

دکتر علیرضا عندلیب با اشاره به اینکه حتی دولت به تنهایی توان حل مسئله نوسازی بافت فرسوده را به تنهایی ندارد گفت:اندازه مساله آن قدر بزرگ بوده که در سالیان گذشته رها شده است و نوسازی به صورت پروژه های کوچک و نا تمام به اجرا درآمده است؛ دراین زمینه یا تصمصم گرفته نشده است و یا به موقع تصمیم گرفته نشده است.

وی با انتقاد از روش های مقطعی و کم اثر در نوسازی اظهار داشت: در مقاطعی عوارض شهرداری را در مورد بافت های نوسازی شده کاهش دادند در حالی که این تشویقات بی تاثیر بوده است برای اینکه با سیاست های جزیره ای نمی توان کار را پیش برد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران برخوردهای انجام گرفته در سال های گذشته را صرفا تئوریک و شعاری عنوان کرد و گفت: برخورد در این زمینه تنها در حد حرف بوده و عملی نبوده است و در بحث نوسازی بافت فرسوده اساسا فایل ها بسته بوده است.

وی با بیان اینکه بحث نوسازی در گذشته فرمول های عملیاتی نداشته است ادامه داد:مشارکت مردم،جذب سرمایه و پشتوانه های حقوقی در سالیان دراز حضور سازمان نوسازی فرمول های عملیاتی نداشته و نحوه کار مشخص نبوده است.

عندلیب در ادامه با اشاره به وجود سه نوع بافت فرسوده و مشکلات این حوزه گفت: اولین نوع بافت فرسوده بافت هایی هستند که طبق معیارها و شاخص های مورد توافق اغلب کارشناسان به عنوان بافت فرسوده شناخته می شوند در حالی که در این مورد یک اجماع قطعی وجود ندارد و مراجع مختلف تعریف های متفاوتی از موضوع دارند.

وی با اشاره به نوع دوم بافتهای فرسوده که بافت های در روند فرسودگی هستند تاکید کرد: مساله بسیار مهمی که مورد غفلت قرار گرفته است وجود بافتهای است که در روند فرسودگی قرار دارند و با توجه به حجم بسیار بالای این بافت ها درصورت بی توجهی در آینده دچار مشکل خواهیم شد.

عندلیب با هشدار به وجود نوع سوم بافت فرسوده که بسیار خطرناکند تاکید کرد: بسیاری از ساختمان ها اساسا از همان ابتدای ساخت فرسوده محسوب می شود که در واقع بافت های فرسوده نوساز است و سازمان نوسازی نسبت به این موارد مسئولیتی ندارد ولی باید نسبت به وجود آنها ابراز نگرانی کرد.