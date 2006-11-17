شناسایی ویروس ها در 60 ثانیه

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه جورجیا یک شیوه تشخیص بیماری را ابداع کردند که با شناسایی سریع بیماری های شایع یا حملات بیوتروریسم جان افرادی بسیاری را نجات می دهد.

به گفته "رالف تریپ" از کالج دامپزشکی دانشگاه جورجیا، این تکنیک تغییرات فرکانس لیزر نزدیک به مادون قرمز را حین تابیدن به DNA و RNA ویروسی اندازه گیری می کند.

به نوشته نشریه "نانو لترز"، تلاش های قبلی برای تشخیص ویروس ها با استفاده از طیف بینی با شکست مواجه شده بود زیرا سیگنال های تولید شده به این روش بسیار ضعیف است.

اما "ایپینگ ژائو" استاد فیزیک دانشگاه جورجیا و "ریچارد دلوی" استاد شیمی این دانشگاه با استفاده از قدرت نانو این سیگنال ها را تقویت کردند. مزیت این روش بر روش های قبلی ارزان و قابل تجدید بودن و سهولت در اجرای آن است.