پرستاری بر سر جایگاه معاونت با کسی معامله نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام پرستاری، محمد شریفی مقدم در واکنش به اظهارات نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توضیحاتی ارائه داد.

وی افزود: در پرستاری نهادهای هویتی با کارکردهای متفاوتی وجود دارد که مرزهای کاملاً مشخصی دارند. تشکل های علمی با رویکرد علمی، تشکل های سیاسی با رویکرد سیاسی، سازمان نظام پرستاری با رویکرد حرفه ای و البته نهادهای دولتی پرستاری هم کارکرد خاص خود رادر این حوزه دارند.

وی ادامه داد: اما مطلبی که نباید فراموش کنیم این است که نهادهای پرستاری به این موضوع اشراف دارند که انتخاب معاون پرستاری جزو حقوق لاینفک حقوق وزیر بهداشت است و ایشان هر که را صلاح دانست برای این سمت انتخاب می کند.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری ضمن تکذیب ادعای نماینده اصفهان مبنی بر وارد آوردن فشار از سوی سازمان نظام پرستاری بر وزیر بهداشت برای انتخاب معاون پرستاری اظهار داشت: سازمان نظام پرستاری از زمان تشکیل کابینه دولت دوازدهم تا کنون هیچ گونه مذاکره ای در خصوص انتخاب معاون پرستاری با مسئولین وزارت بهداشت نداشته است. این سازمان همواره هویت حرفه ای خود را حفظ نموده و در آینده نیز با هدف صیانت از منافع و حقوق پرستاری و مردم ، بسته به سیاست های وزارت بهداشت در حوزه پرستاری مواضع خود را تنظیم خواهد نمود.

وی ادامه داد: قضاوت راجع به عملکرد همه نهادهای هویتی پرستاری بر عهده افکار عمومی جامعه پرستاری کشور است و این چیزی نیست که بتوان به اجبار آن به جامعه فهیم و آگاه پرستاری تحمیل کرد.

شریفی مقدم در ادامه با اشاره به نارضایتی های موجود در جامعه پرستاری تصریح کرد: طبق نظرسنجی های انجام شده بیش از ۹۶ درصد از پرستاران از عملکرد وزارت بهداشت در حوزه پرستاری ناراضی هستند و بیشترین اعتراضاتی که به شکل زنجیره ای و بی سابقه در تاریخ پرستاری کشور در عرض ۴ سال گذشته صورت گرفته است امری انکارناپذیر است. به طور حتم جامعه پرستاری کشور اتفاقات ناگوار و جفاهایی که در حق پرستاری روا شد را به این زودی ها فراموش نخواهد کرد.

وی با اشاره به اظهارات اخیر نماینده اصفهان مبنی بر اعمال فشار بر وزیر بهداشت برای انتخاب معاون پرستاری اظهار داشت: از این نماینده مجلس و یا مسئولین وزارت بهداشت می خواهیم هرگونه اظهار نظر مسئولین سازمان در این خصوص را در رسانه ها اعلام نمایند چرا که این گونه اظهار نظرهای خلاف واقع و دور از شأن نمایندگان مردم است. البته به نظر می رسد که موضوع اعمال فشار بر شخص وزیر صحت دارد ولی این فشارها از سوی کانال های مختلف فارغ از مرز بندی ها و برای ابقای معاونت می باشد نه تغییر.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری در پایان خاطرنشان کرد: به هر صورت سازمان نظام پرستاری همواره بر حفظ وحدت جامعه پرستاری و ایجاد فضایی آرام و بدون تنش تاکید دارد و به هیچ عنوان به دنبال ایجاد چالش و جریان سازی در شرایط فعلی نیست. امید است با معرفی معاون پرستاری مناسب برای وزارت بهداشت و ارتباط دوسویه مناسب بین سازمان نظام پرستاری و معاونت پرستاری وزارت بهداشت شاهد تعالی و رشد بیش از پیش پرستاری کشور باشیم.