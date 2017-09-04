اعلام وضعیت قرمز در خراسان جنوبی/درآمد روستاهای مرزی کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نظر افضلی پیش از ظهر دوشنبه در دومین همایش استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان اظهار کرد: خراسان جنوبی طی چندین سال متوالی با مشکلاتی مانند خشکسالی و کمبود آب رو به رو بوده و باید اقتصاد جایگزینی برای آن در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به ظرفیت های معدنی خراسان جنوبی بیان کرد: باید این ظرفیت ها به طور مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.

افضلی اظهار کرد: باتوجه به موقعیت جغرافیایی خراسان جنوبی، باید از پتانسیل مرز در راستای توانمندی و بهره مندی مردم و تولید کنندگان استفاده شود.

وی بیان کرد: برای اینکه بتوانیم ۷۵۰ هزار نفر جمعیت را در ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع در نوار مرزی شرق و در خراسان جنوبی نگه داریم، باید در مسیر ایجاد اشتغال و توسعه حرکت کنیم.

افضلی اظهار کرد: باتوجه به شرایط کنونی در خراسان جنوبی اعلام وضعیت قرمز می کنیم و این موضوع نیازمند توجه ویژه به استان است.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سطح درآمد مردم در استان کاهش یافته و خانواده هایی وجو دارند که تنها با یارانه ۴۵ هزار تومانی زندگی می کنند.

وی با اشاره به زیرساخت های خراسان جنوبی بیان کرد: باید به تکمیل زیرساخت ها در این استان توجه ویژه ای شود چرا که در جذب سرمایه گذار نقش مهمی نیز ایفا می کند.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درآمد حاصل از نفت نباید در اقتصاد تزریق شود بلکه باید در تامین زیرساخت ها صرف شود.