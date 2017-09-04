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۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۱۷

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان:

گردشگری سلامت در کرمان مورد توجه قرار گیرد

گردشگری سلامت در کرمان مورد توجه قرار گیرد

کرمان - رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: باید به حوزه توریسم درمانی در استان کرمان توجه ویژه ای شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیری خانی ظهر دوشنبه در دومین  گردهمایی نمایندگان اطلاع رسانی و  گردشگری ایران در خارج از کشور با حضور معاون پارلمانی وزیر امورخارجه با اشاره به اینکه استان کرمان ظرفیت های گردشگری فراوانی در حوزه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی دارد، اظهار داشت: باید به حوزه گردشگری درمانی در استان کرمان توجه ویژه ای شود.

وی افزود: صنعت گردشگری یک صنعت پاک و ارزان و مصرف آب در آن اندک است.

امیری عنوان کرد: بخش گردشگری در ایران در راستای شناخت ظرفیت ها، اشتغالزایی و درآمدزایی همراه با سایر صنایع اشتغال زا و درآمدزا پیش نرفته و سرمایه گذاری مادی و معنوی کمتری در این بخش صورت گرفته است.

نماینده مردم شهرستان های زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مناطق گردشگری باید در اقتصاد مقاومتی نقش داشته باشند و می توان آداب و رسوم و تمدن ایران را برجسته کرد.

وی بیان داشت: ورود هر گردشگر خارجی به کشور درآمدی معادل فروش ۳۰ بشکه نفت را دارد و یک  میلیارد و ۶۰۰ میلیون گردشگر در سال ۲۰۲۰ در جهان خواهیم داشت.

امیری تصریح کرد: اگر بتوانیم یک درصد این گردشگران را جذب کنیم رونق اقتصادی بسیار خوبی حتی بالاتر از نفت برای کشور به وجود می آورد.

کد مطلب 4078498

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