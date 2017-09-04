به گزارش خبرنگار مهر به آتن، دور مقدماتی پیکارهای پنج وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان از صبح امروز به میزبانی شهر آتن یونان آغاز شد که نتایج دیدارهای نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۰ کیلوگرم، میلاد رضا نژاد در دور نخست به مصاف ولادمیر زابیوروتا از روسیه رفتو وی در حالیکه با نتیجه ۲ بر یک از حریف روسی خود عقب بود در ادامه با ضربه فنی مغلوب شد.رضا نژاد باید برای راهیابی به گروه بازنده و شانس مجدد در انتظار فینالیست شدن حریف روس خود باشد.

در وزن ۵۴ کیلوگرم محمد حسینوند به مصاف کنستانتینوس دامیاناکیس از یونان رفت و با نتیجه ۱۰ بر یک به پیروزی دست یافت. وی در دور بعد به مصاف لاوت از آمریکا رفت و با نتیجه ۵ بر یک مغلوب حرف شد.وی باید برای راهیابی به گروه بازنده ها در انتظار فینالیست شدن حریف آمریکایی خود باشد.

در وزن ۵۸ کیلوگرم ، محسن مدهنی در دور اول به مصاف ویت لبل از کشور چک رفت و در همان تایم اول با نتیجه ۹ بر صفر پیروز شد. وی در مبارزه دوم و در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف ایوو ایلیف از بلغارستان رفت و در پایان، مقتدرانه و با حساب ۱۴ بر صفر پیروز شد. مدهنی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف کانتر از مولداوی رفت و با نتیجه ۸ بر صفر پیروز شد.مدهنی با این پیروزی راهی مرحله نیمه نهایی شد و باید با تاکیشیتا از ژاپن مبارزه کند.

در وزن ۶۳ کیلوگرم مصطفی کایدخورده پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف روسلان حدیث اف از آذربایجان رفت و با نتیجه ۶ بر یک برنده شد. وی در دور سوم به مصاف راخیت ساگیمبای از قزاقستان رفت و با نتیجه ۸ بر صفر پیروز شد و به نیمه نهایی رفت. وی برای رسیدن به فینال باید از سد اوتار ابولادزه از گرجستان بگذرد.

در وزن ۱۰۰ کیلوگرم، سید مجتبی حسینی در دور نخست به مصاف یوری ناکازاتو از ژاپن رفت و در حالیکه با نتیجه ۳ بر ۲ از حریف پیش بود توانست با ضربه فنی به پیروزی برسد. حسینی در دور دوم به مصاف میلنوف از بلغارستان رفت و با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید. حسینی در این مرحله به مصاف مهمت آچی از ترکیه رفت و با پیروزی ۲ بر یک راهی دیدار نیمه نهایی شد.وی در این مرحله باید با مایکل شولتز آمریکایی مبارزه کند.

این رقابت ها از ظهر امروز به وقت ایران آغاز و امشب نفرات راه یافته به دیدار فینال پنج وزن نخست مشخص خواهند شد. ادامه مسابقات نیز طبق قانون جدید از صبح فردا پس از وزن کشی مجدد کشتی گیران، پیگیری می شود و فردا شب مسابقات رده بندی و فینال برگزار می شود.

مسابقات پنج وزن دوم نیز با همین برنامه جدید از فردا سه شنبه آغاز و چهارشنبه شب به پایان می رسد.